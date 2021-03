Après une décennie de guerre, peu d’avenir en Syrie pour les enfants

(Beyrouth) Déracinés et victimes de discrimination, déplacés à l’intérieur de la Syrie en guerre ou réfugiés à l’étranger, les enfants ne voient aucun avenir possible dans leur pays après dix années d’un conflit meurtrier, a souligné mardi l’ONG Save the Children.