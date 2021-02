Plus de 103 827 020 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie, dont au moins 63 195 000 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Le point sur la pandémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

Recherche d’un vaccin contre les variants

Le laboratoire pharmaceutique britannique GSK et son concurrent allemand CureVac s’unissent pour développer un vaccin à ARN messager contre les nouveaux variants du coronavirus, avec l’espoir d’être prêts pour 2022.

Il ciblera les variants qui émergent déjà et ceux qui pourraient arriver par la suite, selon les deux groupes.

France et Allemagne ouvertes au vaccin russe

Le vaccin russe contre la COVID-19 Spoutnik V pourra être distribué en France s’il « correspond aux normes scientifiques » et aux « exigences » européennes, selon le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

La chancelière allemande Angela Merkel s’est déjà dite ouverte, sous condition, à l’idée d’utiliser le vaccin anti-COVID-19 russe en Europe.

Même ouverture à Madrid, où le gouvernement espagnol s’est dit « enthousiaste » à cette idée, sous réserve d’une autorisation européenne.

La Russie veut accroître la production

La Russie veut augmenter la production de son vaccin Spoutnik V à l’étranger, a déclaré le porte-parole du Kremlin.

Une étude publiée par la revue médicale The Lancet, validée par des experts indépendants, établit l’efficacité du vaccin russe à 91,6 % contre les formes symptomatiques de la COVID-19.

Vaccin chinois au Pakistan

Le Pakistan a commencé à administrer le vaccin chinois Sinopharm à son personnel soignant, mais devra encore patienter quelques mois avant d’être en mesure de lancer une campagne de vaccination de masse contre la COVID-19.

Pékin a fait don au Pakistan d’environ 500 000 doses du vaccin Sinopharm, qui a été approuvé fin décembre sous conditions par les autorités chinoises, un million de doses supplémentaires étant attendues d’ici la fin février.

Plus de 104 millions de doses

Plus de 104,7 millions de doses de vaccins antiCovid ont été administrées dans au moins 82 pays ou territoires, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 7 h.

La vaccination est, pour l’heure, un privilège des pays à « revenu élevé » (au sens de la Banque mondiale), qui concentrent 65 % des doses administrées alors qu’ils n’hébergent que 16 % de la population mondiale.

L’OMS à l’Institut de virologie de Wuhan

L’Institut de virologie de Wuhan (centre de la Chine), visé par l’hypothèse - alimentée entre autres par l’administration Trump - qu’il aurait laissé fuiter le coronavirus, a reçu mercredi la visite des experts de l’Organisation mondiale de la santé, qui enquêtent sur les origines de la pandémie.

« Il est très peu probable que lors d’une mission aussi courte, nous ayons une compréhension très précise ou des réponses définitives à la question », a estimé l’un des experts enquêtant sur le terrain depuis la semaine dernière, le docteur Hung Nguyen-Viet, dans un entretien à l’AFP. La visite devrait s’achever selon lui avant le congé du Nouvel An chinois qui commence cette année le 11 février.

Testé positif

L’attaquant portugais de l’Atlético de Madrid Joao Félix a été déclaré positif à la COVID-19 et placé en isolement, a annoncé mercredi le club de football leader du Championnat d’Espagne.

Plus de 2,25 millions de morts

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2,25 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 6 h.

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 446 901 décès, suivis par le Brésil (226 309), le Mexique (159 533), l’Inde (154 596) et le Royaume-Uni (108 013).

Le nombre de victimes à l’échelle mondiale est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé.