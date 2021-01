Assaut du Congrès : le fils d’un juge arrêté à New York

(New York) Le fils d’un éminent juge new-yorkais a été arrêté mardi à New York pour avoir participé aux violences qui ont secoué le Capitole le 6 janvier, et s’être notamment emparé de matériel appartenant à la police, a indiqué le bureau du procureur fédéral de Brooklyn.