Le bilan de la pandémie dans le monde: plus de 380 000 morts

(Paris) La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 380 428 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 7 h.

Agence France-Presse

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 106 181 décès pour 1 831 821 cas. Au moins 463 868 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 39 369 morts pour 277 985 cas, l’Italie avec 33 530 morts (233 515 cas), le Brésil avec 31 199 morts (555 383 cas), et la France avec 28 940 morts (188 322 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 83 021 cas, dont 4634 décès et 78 314 guérisons.

L’Europe totalisait, mercredi à 7 h, 180 209 décès pour 2 192 755 cas, les États-Unis et le Canada 113 639 décès (1 924 231 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 54 871 décès (1 098 686 cas), l’Asie 17 262 décès (590 534 cas), le Moyen-Orient 9833 décès (427 035 cas), l’Afrique 4483 décès (157 874 cas), et l’Océanie 131 décès (8599 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le point sur la pandémie

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19.

Frontières italiennes rouvertes aux Européens

Dans l’espoir de sauver sa cruciale industrie touristique, l’Italie - dont une des régions, la Lombardie (nord), a été l’épicentre de la pandémie en Europe - rouvre mercredi ses frontières aux voyageurs européens, sans restrictions.

Les vols internationaux ne devraient reprendre mercredi que dans trois grandes villes, Milan, Rome et Naples. La Suisse a toutefois prévenu que ses citoyens qui se rendraient en Italie seraient soumis à des « mesures sanitaires » à leur retour. De même, l’Autriche lèvera jeudi ses contrôles aux frontières terrestres, sauf avec l’Italie.

Avertissements supprimés par l’Allemagne

Berlin a annoncé de son côté la levée le 15 juin de ses mises en garde sur les voyages touristiques en Europe.

Les « avertissements » sur les voyages à destination de l’UE et des pays associés seront remplacés par des « recommandations » aux voyageurs pays par pays, a déclaré Heiko Maas, le ministre des Affaires étrangères.

Nouveau record au Brésil

Le Brésil a enregistré mardi un record journalier de décès avec 1262 morts en 24 heures selon le ministère de la Santé.

Le nombre total de 31 199 décès et celui de 555 383 malades confirmés de la COVID-19 sont jugés comme grossièrement sous-évalués par la communauté scientifique.

Les principaux foyers brésiliens sont l’État de Sao Paulo, locomotive économique et culturelle du pays, et celui de Rio de Janeiro, grand pôle touristique. Tous deux ont néanmoins amorcé un déconfinement, préoccupant certains scientifiques.

Accélération en Amérique latine

Outre le Brésil, le virus continue de se propager à grande vitesse en Amérique latine : la Colombie a dépassé les 1000 morts moins de trois mois après la détection du premier cas de contagion ; le Mexique, qui amorce aussi la reprise de son activité économique, en compte plus de 10 000.

Journalistes décédés au Pérou

Le Pérou déplore quant à lui plus de 4600 morts, dont 20 journalistes selon l’association nationale de la profession (ANP). La plupart de ces journalistes ont été contaminés en couvrant les principaux foyers d’infection, comme des marchés ou des hôpitaux.

Prudence à Cuba

À Cuba, les écoles restent fermées, le transport public suspendu et l’usage du masque obligatoire dans les rues, mais le pays commence à envisager la réouverture de ses frontières aux touristes, éléments moteurs de son économie, avec des compagnies aériennes qui proposent des billets pour juillet.

Lobbys

La crise liée au coronavirus a été l’occasion pour des lobbys industriels de tenter d’assouplir des régulations sociales et environnementales, ont dénoncé mercredi deux ONG, les Amis de la Terre et l’Observatoire des multinationales. Elles mettent en garde contre l’utilisation d’argent public au profit de ces mêmes industries.