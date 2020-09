Plus de 25 807 000 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie, dont au moins 16 842 600 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Le bilan de la pandémie dans le monde: plus de 857 800 morts

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 857 824 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 7 h.

Agence France-Presse

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Sur la journée de mardi, 6262 nouveaux décès et 262 790 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 1215 nouveaux morts, les États-Unis (1090) et l’Inde (1045).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 184 689 décès pour 6 076 281 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Au moins 2 202 663 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 122 596 morts pour 3 950 931 cas, l’Inde avec 66 333 morts (3 769 523 cas), le Mexique avec 65 241 morts (606 036 cas), et le Royaume-Uni avec 41 504 morts (337 168 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 88 décès pour 100 000 habitants, suivi par la Belgique (85), l’Espagne (62), le Royaume-Uni (61), et le Chili (59).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 85 066 cas (8 nouveaux entre mardi et mercredi), dont 4634 décès (0 nouveau), et 80 234 guérisons.

L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient, mercredi à 7 h, 280 367 décès pour 7 437 660 cas, l’Europe 216 403 décès (4 025 582 cas), les États-Unis et le Canada 193 854 décès (6 205 463 cas), l’Asie 99 555 décès (5 332 109 cas), le Moyen-Orient 36 873 décès (1 515 498 cas), l’Afrique 30 065 décès (1 261 375 cas), et l’Océanie 707 décès (29 320 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

Le point sur la pandémie

Faits marquants, nouvelles mesures, nouveaux bilans : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

La Chine rouvre certaines liaisons aériennes

La Chine a annoncé mercredi une reprise progressive des vols internationaux vers Pékin à compter du 3 septembre dans un contexte de nette amélioration sanitaire, après une réduction drastique des liaisons aériennes avec l’étranger en début d’année pour cause d’épidémie.

La mesure s’appliquera d’abord à huit pays jugés modérément à risque : la Thaïlande, le Cambodge, le Pakistan, la Grèce, le Danemark, l’Autriche, la Suède et le Canada.

La Nouvelle-Calédonie et les Maldives se protègent

La Nouvelle-Calédonie a annoncé la prolongation des restrictions aux frontières de l’archipel jusqu’au 27 mars 2021 pour se protéger du coronavirus dont il est jusqu’à présent indemne.

Seuls 23 cas de COVID-19 ont été recensés dans cette collectivité d’outre-mer française du Pacifique Sud de 270 000 habitants, dont aucun local. Depuis le 20 mars, les vols internationaux sont drastiquement réduits et tout arrivant est placé en quatorzaine et soumis à un test.

Les Maldives ont aussi renforcé les conditions d’entrée imposées aux visiteurs après une recrudescence des cas dans plus d’une dizaine de complexes touristiques. Dorénavant, tous les touristes devront présenter à leur arrivée un certificat de test négatif.

Grèce : Premier cas dans un camp de migrants

La Grèce a annoncé mercredi le premier cas de contamination au nouveau coronavirus dans le camp de migrants de Moria, le principal du pays, où vivent dans des conditions insalubres près de 13 000 demandeurs d’asile.

« Un Somalien de 40 ans a été déclaré positif », a indiqué à l’AFP une source du ministère grec des Migrations.

Plus de 25,8 millions de cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 184 689 décès. Suivent le Brésil (122 596 morts), l’Inde (66 333), le Mexique (65 241) et le Royaume-Uni (41 504).

Les médecins syriens surexposés, selon HRW

Human Rights Watch (HRW) a déploré des failles dans la protection par le régime syrien des professionnels de santé engagés dans la lutte contre la pandémie de nouveau coronavirus en Syrie, pays ravagé par la guerre.

« Le pays est débordé, avec des hôpitaux au-delà de leurs capacités et des professionnels de santé confrontés à de graves pénuries d’équipements de protection individuelle […] notamment dans les zones rurales », a déclaré HRW, selon lequel « les chiffres officiels relatent un récit qui ne correspond pas à la réalité ».

Mostra de Venise masquée

« Nous en avons assez de voir des films en streaming ! » : la 77e Mostra de Venise ouvre mercredi, avec des mesures sanitaires draconiennes et 18 films en compétition pour faire oublier, pendant dix jours, la pandémie.

La voilure a été réduite et les films américains, notamment, se sont faits très rares, contrairement à l’habitude prise ces dernières années de présenter à Venise de grosses productions en espérant les mettre en orbite pour la course aux Oscars.