Depuis le comptage réalisé vendredi à 15 h, 4376 nouveaux décès et 180 827 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Le bilan de la pandémie dans le monde: plus de 527 000 morts

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 527 241 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles samedi à 15 h.

Agence France-Presse

Plus de 11 145 640 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont au moins 5 727 400 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Depuis le comptage réalisé vendredi à 15 h, 4376 nouveaux décès et 180 827 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès sont le Brésil avec 1290 nouveaux morts, le Mexique (654) et l’Inde (442).

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 129 584 décès pour 2 818 588 cas. Au moins 790 404 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 63 174 morts pour 1 539 081 cas, le Royaume-Uni avec 44 198 morts (284 900 cas), l’Italie avec 34 854 morts (241 419 cas), et la France avec 29 893 morts (203 367 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 84 décès pour 100 000 habitants, suivi par le Royaume-Uni (65), l’Espagne (61), l’Italie (58), et la Suède (54).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 83 545 cas (3 nouveaux entre vendredi et samedi), dont 4634 décès (0 nouveau), et 78 509 guérisons.

L’Europe totalisait samedi à 15 h 199 050 décès pour 2 710 595 cas, les États-Unis et le Canada 138 304 décès (2 923 905 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 124 355 décès (2 806 243 cas), l’Asie 37 000 décès (1 432 118 cas), le Moyen-Orient 17 472 décès (811 831 cas), l’Afrique 10 927 décès (451 075 cas), et l’Océanie 133 décès (9882 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.