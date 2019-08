 Fin du traité FNI: Washington va développer de nouveaux missiles 

Les États-Unis ont annoncé le développement de nouveaux missiles conventionnels quelques heures après avoir acté avec la Russie la mort de l'emblématique Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI), semblant justifier les craintes d'une relance de la course aux armements.

SUSAN STUMME , ANNA SMOLCHENKO , FRANCESCO FONTEMAGGI Agence France-Presse Washington, Moscou et Bangkok

Après six mois de dialogue de sourds et d'accusations réciproques de violations, Russie et États-Unis ont laissé expirer l'ultimatum lancé par l'administration de Donald Trump en février, en s'accusant mutuellement d'être responsables de la fin de ce texte bilatéral datant de la Guerre froide.

Les Américains affirment que Moscou a accru ses capacités d'une manière incompatible avec ce traité qui concerne les missiles d'une portée de 500 à 5500 km et avait permis dans les années 1980 l'élimination des missiles russes SS20 et américains Pershing, au coeur de la crise des euromissiles.

«Les faits sont clairs. La Fédération de Russie produit et déploie une capacité offensive qui était interdite par le traité FNI», a déclaré le secrétaire la Défense Mark Esper.