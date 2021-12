Et si cuisiner pour le réveillon devenait un vrai jeu d’enfant ? Chaque semaine jusqu’à Noël, nous vous proposons une recette simple et festive qui donnera envie aux grands et aux petits de mettre la main à la pâte. Cette semaine : un sapin feuilleté.

Véronique Larocque La Presse

Saviez-vous que la fée des Étoiles adore cuisiner ? C’est Vanessa Pilon qui nous l’a dit. Celle qui a enfilé le costume du personnage lors du dernier défilé du père Noël à Montréal, en 2019, a transmis cette passion à sa fille de 3 ans. « Elle aime vraiment ça, être dans la cuisine », confie-t-elle.

Trouver une recette que les enfants allaient adorer faire (et manger) n’était donc pas une tâche très compliquée pour la mère de famille.

La préparation de son sapin feuilleté est simple et rapide. « Ce sont des gestes culinaires qui sont faciles et qui peuvent être un peu ratés sans que ce soit très grave », explique celle qui coanimera l’émission À boire et à manger avec Rémi-Pierre Paquin, sur les ondes de Télé-Québec, à l’automne 2022.

Badigeonner de jaune d’œuf, étendre de la garniture, saupoudrer des graines de sésame : même les tout-petits sauront le faire.

Le sapin feuilleté peut être garni de différentes façons. « Nous, à la maison, nous sommes très fans de pesto. Je trouve ça beau parce que le pesto garde un peu de vert. Ça va bien avec le concept de la recette. »

Au lendemain du réveillon, les restes de plateaux de fromage ou même de purée de pommes de terre peuvent servir à garnir ce sapin feuilleté.

Lorsque nous avons énuméré quelques choix de garnitures aux petits cuistots, c’est cependant la tartinade choco-noisette qui est sortie gagnante.

Recette

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE On peut décorer le sapin avec des formes découpées dans les retailles de pâte à l’aide d’emporte-pièces.

Rendement : 4 personnes

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 20 minutes

Ingrédients

2 pâtes feuilletées du commerce

150 g de garniture (pesto, tapenade, sauce tomate, fromage à tartiner, tartinade choco-noisettes, etc.)

1 jaune d’œuf

2 c. à soupe de graines de sésame (facultatif)

Préparation

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Découper la pâte afin de former un triangle au sommet du sapin et un rectangle à sa base. Tracer des lignes à l’aide d’un couteau pour faire des branches. La silhouette de l’arbre des petits cuistots est un peu originale puisque les branches du milieu sont plus longues que celles du bas.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Torsader les branches.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le sapin des petits cuistots est prêt à aller au four.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Voici le résultat avec, en prime, quelques décorations. 1 /4