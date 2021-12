Et si cuisiner pour le réveillon devenait un vrai jeu d’enfant ? Chaque semaine jusqu’à Noël, nous vous proposons une recette simple et festive qui donnera envie aux grands et aux petits de mettre la main à la pâte. Cette semaine : des malfatti.

Véronique Larocque La Presse

Lorsqu’on lui a demandé une suggestion de recette pouvant être facilement réalisée par des enfants, David Pellizzari a tout de suite pensé aux malfatti. « C’est tellement le fun pour les jeunes. Ils peuvent mettre la main à la pâte et se salir. »

La recette de ce plat traditionnel provenant du nord de l’Italie est d’une simplicité désarmante : on mélange tous les ingrédients, puis on façonne des boules. « Ça s’appelle ‟malfatti”, ce qui signifie ‟mal fait” [en italien], ce n’est pas grave si les enfants n’ont pas beaucoup de compétences techniques », explique le chef du BarBara Vin, situé dans le quartier Saint-Henri.

Lorsque les petits cuistots, sous la surveillance de leur père, ont plongé leur premier malfatti dans l’eau bouillante, celui-ci s’est défait. David Pellizzari a-t-il un conseil pour éviter que ça se produise ? « Il faut s’assurer que l’eau ne bout pas à gros bouillons. On veut que l’eau soit chaude et frémissante », répond-il, en ajoutant que l’eau doit être très, très salée.

Comment sert-on les malfatti ? Traditionnellement, comme plat principal dans une sauce tomate. On pourrait toutefois choisir de faire des boules plus petites et de les servir en entrée, suggère le chef.

Recette

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Malfatti

Rendement : pour 8 personnes

Ingrédients

225 g (1 tasse) de ricotta

450 g (environ 11 tasses) d’épinards hachés (ou de bette à carde)

250 ml (1 tasse) de chapelure

2 g (1 c. à thé) de noix de muscade

125 g (1 tasse) de fromage pecorino râpé

2 œufs

120 g (1/2 tasse) de beurre

30 ml (2 c. à soupe) de basilic haché

15 ml (1 c. à soupe) de menthe hachée

Une pincée de sel

Une pincée de cannelle

Poivre

Farine, autant que nécessaire

Eau très, très salée (pour la cuisson)

Préparation