S’il y a un mets qui me donne le mal du pays, c’est bien la tourtière du Lac. Je m’en fais une de temps en temps ici dans les Caraïbes où je vis depuis 13 ans. Le temps de cuisson de 10 heures réchauffe la maison même s’il fait 35 oC à l’extérieur ; je m’en fous, car je sais le bonheur qui m’attend. J’en ai d’ailleurs fait une le 7 octobre dernier. Je prends du bœuf et du poulet que je fais mariner toute la nuit dans… du vin rouge. En plus d’attendrir la viande, le vin donne un excellent goût. C’est mon petit secret. Il n’y a rien comme une bonne tourtière pour me remonter le moral, d’autant plus que nous ne sommes pas allés au Québec depuis deux ans à cause de la COVID-19. J’ai extrêmement hâte, les mots me manquent, de remanger une tourtière en famille au Québec.