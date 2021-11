Et si cuisiner pour le réveillon devenait un vrai jeu d’enfant ? Chaque semaine jusqu’à Noël, nous vous proposons une recette simple et festive qui donnera envie aux grands et aux petits de mettre la main à la pâte. Cette semaine : une tarte aux pacanes.

Véronique Larocque

L’usine à tartes : voici comment l’illustratrice et autrice Josée Bisaillon surnomme la journée qui était consacrée à la préparation des desserts en prévision du temps des Fêtes lorsqu’elle était enfant. « Depuis que je suis toute petite, chaque Noël, la tradition, c’est d’avoir une tablée de tartes de toutes sortes, dont la fameuse tarte aux pacanes de ma mère. »

Cette tarte, que sa mère Gisèle avait l’habitude de décliner en tartelettes, contient un ingrédient que Josée Bisaillon affectionne particulièrement : le sirop d’érable. « Ma famille a une érablière. […] Ça fait des générations et des générations qu’elle est dans ma famille. Le sirop d’érable, c’est hyper important pour nous. Nous cuisinons beaucoup avec ça. »

Cet amour pour ce produit d’ici transparaît dans son livre Dans ma cuisine, paru cet automne aux éditions Fonfon. Recettes et histoires de famille s’entremêlent dans cet ouvrage où l’illustration remplace la photo.

« Je me suis rendu compte en faisant ce livre-là que je cuisine exactement comme j’illustre, c’est-à-dire que mes plus belles illustrations apparaissent souvent quand j’ai fait une gaffe », raconte la mère de trois enfants qui, grâce à son livre, veut montrer aux jeunes que les essais et les erreurs font partie d’un processus normal en cuisine.

Recette

Préparation : 20 minutes

Repos : 10 minutes

Cuisson : 40 minutes

Rendement : 1 tarte

Ingrédients

1/2 tasse (90 g) de cassonade

2 c. à soupe (30 ml) de fécule de maïs

1 1/2 tasse (375 ml) de sirop d’érable

3 œufs

2 tasses (160 g) de pacanes grillées, hachées

1 abaisse de pâte brisée, du commerce ou maison (voir recette ci-dessous)

1/2 tasse (40 g) de pacanes en moitiés, grillées, pour décorer

Préparation

1. Préchauffer le four à 350 °F (180 °C).



2. Dans une casserole, mélanger la cassonade, la fécule de maïs et le sirop d’érable.



3. Porter à ébullition à feu moyen-vif et laisser bouillir à feu doux pendant 5 minutes.



4. Retirer du feu et laisser refroidir 10 minutes.



5. Ajouter les œufs et les pacanes. Bien mélanger.



6. Verser le mélange sur l’abaisse de pâte brisée et ajouter les pacanes en moitiés, pour faire joli.



7. Cuire au four pendant 30 minutes, ou jusqu’à ce que la préparation soit figée.



8. Déguster avec de la crème glacée à la vanille ou congeler la tarte pour la réchauffer durant le temps des Fêtes.

Pâte brisée

Préparation : 30 minutes

Repos : 30 minutes

Cuisson : 15 minutes

Rendement : 1 abaisse

Ingrédients

1 tasse (150 g) de farine tout usage

1 pincée de sel

6 c. à soupe (90 g) de beurre froid coupé en cubes

3 c. à soupe (45 ml) d’eau glacée

Préparation