Avec son nouveau livre de recettes, Tablées – Le plaisir de se retrouver, le chef Jean-François Plante propose des menus rassembleurs, festifs et gourmands pour accueillir des êtres chers autour de la table, le temps de savourer un repas dont on se souviendra longtemps. Nous lui avons parlé à l’occasion de cette saison des Fêtes bien spéciale qui s’annonce sous le signe des retrouvailles, même si c’est en format réduit.

C’est un livre né dans l’attente. L’attente de pouvoir enfin recevoir des convives à sa table et de les voir sourire en découvrant des plats concoctés avec passion.

« C’est un acte d’amour, quand on fait à manger. C’est une autosatisfaction instantanée quand on voit dans le visage des gens tout le plaisir de manger ce qu’on leur a préparé. C’est un ravissement pour un artisan ; il n’y a rien de plus satisfaisant », affirme Jean-François Plante.

S’il a fait de la cuisine son métier, le chef confie que son grand plaisir dans la vie est de recevoir. Car, comme il l’écrit si bien dans son livre, « sans convives à satisfaire, le meilleur des chefs manque d’inspiration, de magie, d’élan, de souffle ». D’où cette frustration ressentie depuis le début de la pandémie, qui l’a poussé à imaginer des plats qui permettraient de rattraper, en quelque sorte, ces occasions manquées autour de la table, notamment lors des dernières Fêtes.

Les recettes de Tablées ont toutes en commun d’être élaborées à partir d’ingrédients faciles à trouver et apprêtés de façon innovante. Elles sont ensuite jumelées à d’autres assiettes qui marient les mêmes saveurs pour composer des menus thématiques, variés et bien pensés — cru, en grand, avec un verre de rouge, pour un dîner tardif…

« J’aime travailler avec des produits qui sont accessibles et peu coûteux, mais qu’on peut transformer pour les rendre intéressants. Ma préoccupation, c’est que tout le monde puisse reproduire les recettes que je propose, peu importe qu’on habite à Saguenay ou à Lacolle… Pour moi, c’est fondamental », soutient Jean-François Plante.

La cuisine, un legs familial

Quand il évoque sa passion et ses valeurs en cuisine, le chef repense à sa grand-mère Mélina, qui habitait à la maison et qui faisait « des miracles à une époque où l’on cuisinait avec pas grand-chose », juste à force d’amour, de savoir-faire et de goût.

« Je me souviens de la fricassée qu’elle faisait avec les restes de rôti de bœuf du dimanche ; c’était comme la fête chez nous, c’était magique », se rappelle-t-il avec émotion.

C’est d’ailleurs à elle qu’il doit sa passion. Déjà, à 5 ou 6 ans, il s’amusait à faire des vinaigrettes et des sauces pour la famille de trois garçons.

Tous mes souvenirs, toutes les émissions de mon enfance qui me restent dans la tête sont reliés à la bouffe. Jean-François Plante

Il garde entre autres en mémoire l’émission culinaire Le gourmet farfelu (version française de The Galloping Gourmet), qu’il écoutait avec tellement d’intérêt à l’époque — « comme si c’était une émission pour enfants ».

Depuis, la cuisine — et la gourmandise — n’a jamais cessé d’être au cœur de sa vie.

La table, comme « une belle grande fresque »

Quand il reçoit, ce qu’il aime, c’est utiliser de grandes assiettes de service et laisser ses invités se servir à leur guise. « Je trouve qu’il n’y a rien de plus beau. On n’a pas besoin de centres de table avec des plats qui sont beaux, conviviaux et gourmands », souligne Jean-François Plante.

Tablées insiste également sur l’importance de penser au décor pour un repas réussi qui ravit autant les papilles que les pupilles. On portera ainsi attention à tous ces détails qui font la différence — la matière sur laquelle on déposera les plats, une vaisselle qui ne volera pas la vedette aux mets, les accessoires qui pourraient nuire aux échanges et aux conversations… Ou encore l’éclairage et la musique, qui viendront accompagner « votre mise en scène » pour mettre la table au centre de l’attention.

« J’aime l’imaginer telle une grande toile sur laquelle je déposerai des plats de service débordant de mets parfumés et colorés, autant de coups de pinceau qui composeront une belle grande fresque », écrit-il dans Tablées.

Il ne restera plus, alors, qu’à immortaliser le tout pour se souvenir de ces retrouvailles longuement attendues.