Notre équipe de gourmands teste pour vous les nouveaux livres de recettes de l’heure. Cette semaine : Bientôt dans votre assiette, de Geneviève Plante.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Pourquoi en parler ?

C’est la rentrée, et on veut reprendre nos bonnes habitudes – comprendre, manger plus sainement, davantage de légumes et de produits entiers et, idéalement, préparer soi-même ses lunchs, que ce soit pour apporter au bureau ou pour un dîner rapido en télétravail. Ce nouveau livre de Geneviève Plante, publié plus tôt cet été aux Éditions La Presse, inspire certainement à se remettre derrière sa planche à découper avec ses recettes de 30 salades colorées, accompagnées d’autant de recettes de vinaigrettes maison.

Qui est Geneviève Plante ?

PHOTO LAURA G. DIAZ, FOURNIE PAR LES ÉDITIONS LA PRESSE Musicienne de métier, Geneviève Plante a fondé le blogue Vert Couleur Persil en 2014.

Musicienne de métier (elle est trompettiste professionnelle), Geneviève Plante cultive depuis de nombreuses années une passion pour la bouffe, et particulièrement pour les salades et la cuisine végétale. Elle a fondé en 2014 le blogue Vert Couleur Persil, qui a remporté un beau succès, puis a publié à compte d’auteur Histoire de salades, en 2016, suivi de Houmous & Cie, l’année suivante, qui déclinait presque à l’infini des recettes de houmous accompagné de diverses garnitures. En 2019, elle a publié aux Éditions La Presse Vert Couleur Persil – Mes recettes simples et gourmandes, où elle proposait de nombreuses idées de recettes pour tous les moments de la journée et diverses occasions. Avec son nouveau livre, elle continue de creuser les mêmes motifs : une cuisine fraîche, axée sur le végétal, mais qui n’exclut pas certaines protéines animales comme le poisson, les fruits de mer ou les produits laitiers, très colorée et créative, souvent surprenante dans ses mariages d’ingrédients et de saveurs.

Notre avis

Bientôt dans votre assiette Geneviève Plante Les éditions La Presse

Pas de doute, Geneviève Plante détient un talent certain pour la composition visuelle de ses plats, en plus d’être fort créative. C’est une artiste dans l’âme, après tout ! Elle n’hésite pas à combiner des ingrédients inusités afin de créer de jolies salades monochromes : le chou rouge, le riz violet, les betteraves et la mûre pour une salade violette, du brocoli et de la pomme verte pour une explosion de vert, ou encore du poivron jaune, de l’ananas et de la courgette jaune pour un résultat ensoleillé.

C’est mignon, voire intrigant, mais ça semble parfois un peu forcé, comme si les couleurs, plutôt que les saveurs, avaient déterminé le choix des ingrédients.

Ceux qui aiment oser seront servis avec ce livre. Quant à ceux qui préfèrent les classiques éprouvés, il faudra peut-être regarder ailleurs… ou décider d’ouvrir ses horizons.

Le livre propose deux chapitres de recettes : des salades simples, assez faciles à réaliser, idéales en entrée ou en accompagnement, puis des salades composées, qui demandent généralement plus de travail et de temps, à déguster au lunch ou même au souper. Il y a souvent beaucoup de fruits dans les salades de Geneviève Plante, ce qui ne nous a pas séduite à tout coup, mais il faut lui donner cela : elle sort vraiment des sentiers battus.

À ces deux sections s’ajoute une introduction où la cuisinière en herbe y va de ses conseils pour bien réussir ses salades (et vinaigrettes maison), et où elle incite les lecteurs à laisser libre cours à leur inspiration et à leur imagination, ainsi qu’un ultime chapitre avec des recettes complémentaires qui serviront à agrémenter vos compositions (faux bacon, croustilles de pita, radis marinés…).

Finalement, un livre somme toute inspirant pour dénicher de nouvelles idées de salades et de vinaigrettes, et particulièrement intéressant pour ceux qui cherchent à diminuer leur consommation de protéines animales.

Les recettes testées

PHOTO LAURA G. DIAZ, FOURNIE PAR LES ÉDITIONS LA PRESSE Nous avons beaucoup aimé la salade de chou avec sa vinaigrette aux arachides.

PHOTO LAURA G. DIAZ, FOURNIE PAR LES ÉDITIONS LA PRESSE Salade au fenouil et aux herbes fraîches

PHOTO LAURA G. DIAZ, FOURNIE PAR LES ÉDITIONS LA PRESSE Salade de tofu style poké 1 /3





Nous avons testé quatre recettes : deux simples et deux composées, avec satisfaction. Comme promis, les recettes simples sont très faciles à réaliser ; celle au fenouil et aux herbes fraîches, avec sa vinaigrette combinant jus d’orange frais, vinaigre de riz, miel et ail, était parfaite pour une journée chaude, mais nous avons tout particulièrement apprécié la salade de chou (rouge, vert, laitue chinoise, carottes…) avec sa délicieuse vinaigrette aux arachides, au résultat plus que probant.

Nous avons bien aimé la salade de tofu style poké, un beau choix pour un lunch, même s’il y a de nombreuses étapes (trop ?) et certains ingrédients qui nous ont semblé superflus, comme l’algue nori. Cela dit, l’idée d’ajouter des fraises en dés aux cubes de tofu marinés et sautés, au riz basmati brun, aux rubans de concombre et aux radis marinés (une belle idée) s’est révélée fructueuse, créant un résultat très frais en bouche, alors que la vinaigrette à base de noix de cajou préalablement trempées et de tahini s’est révélée crémeuse et délicieuse.

Notre choix de recette

Cette salade composée, la quatrième testée, est notre favorite du lot. Elle n’est pas très compliquée à réaliser, comporte certaines touches d’originalité, sans trop vouloir en faire, et met en valeur l’halloumi, un fromage idéal pour les lunchs, qu’il suffit de griller à l’avance. L’ajout de croûtons à l’ail et de graines de chanvre donne de la texture à l’ensemble. La vinaigrette crémeuse au yogourt est agréablement parfumée avec l’ajout d’épices comme la cannelle, la muscade et le clou de girofle.

Salade de tomates et d’halloumi

PHOTO LAURA G. DIAZ, FOURNIE PAR LES ÉDITIONS LA PRESSE Salade de tomates et d’halloumi, l’une des recettes du livre Bientôt dans votre assiette, de Geneviève Plante

Ingrédients

Salade

1 filet d’huile de pépins de raisin

1 paquet de 250 g de fromage halloumi, coupé en 8 tranches

120 g (2 tasses) de laitue romaine, hachée

4 tomates rouges, en quartiers

4 concombres libanais, en rondelles

80 g (1/2 tasse) d’oignon rouge, émincé

1 filet d’huile d’olive extra-vierge

1 c. à soupe de graines de chanvre, décortiquées

1 grosse poignée de persil plat frais, haché

Croûtons à l’ail, au goût (voir recette)

Vinaigrette

125 g (1/2 tasse) de yogourt grec nature 2 %

Le jus de 1/2 citron

1 c. à soupe + 1/2 c. à thé de sirop d’érable

1/2 c. à thé de cumin moulu

1/4 c. à thé de cannelle moulue

1/4 c. à thé de graines de coriandre moulues

1 très petite pincée de muscade moulue

1 très petite pincée de fenugrec moulu

1 pincée de sel marin

Poivre du moulin, au goût

Croûtons à l’ail

5 tranches (3 1/2 tasses) de pain blanc, en cubes de 2 cm

3 c. à soupe d’huile d’olive extra-vierge

2 grosses gousses d’ail pressées

1 petite poignée de persil plat frais, ciselé

1 grosse pincée de sel marin

Poivre du moulin (généreusement)

Préparation

Pour les croûtons à l’ail :

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Recouvrir une plaque d’un tapis de cuisson en silicone. Déposer les cubes de pain dans un bol moyen. Dans un petit bol, mélanger l’huile, l’ail, le persil, le sel et le poivre. Verser sur le pain. Mélanger délicatement avec les mains ou une cuillère afin d’humecter tous les cubes. Répartir les cubes de pain sur la plaque. Cuire au four de 16 à 18 minutes ou jusqu’à ce que les croûtons soient bien dorés et croustillants.

Pour la salade :