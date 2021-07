Notre équipe de gourmands teste pour vous les nouveaux livres de recettes de l’heure. Cette semaine : Cuisiner en beauté, par Athena Calderone.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Pourquoi en parler ?

Cuisiner en beauté (Cook Beautiful, en version originale) est le premier livre traduit en français de l’Américaine Athena Calderone, décrite comme la « Martha Stewart moderne » par le New York Times. KO Éditions (qui possède aussi les magazines Elle et Véro, entre autres) s’est distinguée ces dernières années en publiant les versions québécoises de livres de Yotam Ottolenghi, celui d’Olive + Gourmando ou encore L’apéro au Québec. Visuellement, l’œuvre attire tout de suite l’œil, alors que ses chapitres, divisés par saison, s’inscrivent dans cette tendance de fond en alimentation où on désire manger local et en accord avec la saisonnalité des ingrédients.

PHOTO FOURNIE PAR KO ÉDITIONS Athena Calderone s’est fait connaître notamment grâce à son site EyeSwoon.

Qui est Athena Calderone ?

Athena Calderone vit à Brooklyn avec sa famille et a acquis ces dernières années une notoriété certaine chez nos voisins du Sud. Celle qui se décrit comme une « créative multidisciplinaire » est connue pour son site EyeSwoon, dans lequel elle fait partager ses recettes et ses inspirations. « Armée d’un œil pour l’inattendu, Athena Calderone a créé EyeSwoon comme une forme d’expression visuelle, un lieu pour transformer la vie ordinaire en festin pour les yeux », est-il écrit dans sa présentation sur le site.

Elle a publié Cook Beautiful en 2017, puis Live Beautiful en 2020, qui est davantage consacré à la déco et au design, ses autres passions. Cook Beautiful a reçu de nombreux prix, dont le James Beard Award pour ses photographies. Elle a aussi créé une balado, More Than One Thing, qui s’intéresse aux créatifs aux multiples talents, comme elle, dont la carrière a pris des chemins non traditionnels.

Notre avis

PHOTO FOURNIE PAR KO ÉDITIONS Une recette de poisson grillé avec escabèche trois façons, tirée du livre Cuisiner en beauté

L’expression « manger avec les yeux » ne pourrait pas mieux s’appliquer qu’à ce livre de recettes qui nous a complètement charmée. À chaque page tournée, une exclamation, puis l’envie irrésistible de faire la recette.

Ce livre a beaucoup de qualités : non seulement est-il visuellement superbe, mais encore la division des recettes par saison est fort pertinente. Chaque entrée de chapitre mentionne les fruits et légumes du moment qui se retrouvent dans les étals, et les recettes subséquentes mettent en valeur ces aliments. Comme le tout a été adapté à la réalité québécoise, le résultat est vraiment probant, et très inspirant. On a (presque) hâte à l’automne et à l’hiver pour essayer les recettes de ces chapitres.

On pourrait penser, à voir les photos, que les plats proposés sont complexes et nécessitent des tonnes d’ingrédients, mais c’est loin d’être le cas.

La cuisine d’Athena Calderone mise énormément sur la fraîcheur et la mise en valeur des produits dans leur plus simple expression : les légumes et viandes sont simplement grillés, parfois marinés, rien de compliqué.

Elle incorpore des tonnes d’herbes fraîches à ses préparations, n’hésite pas à puiser dans d’autres cultures culinaires, particulièrement la cuisine méditerranéenne. Elle utilise parfois de simples astuces qui viennent donner à ses recettes ce je-ne-sais-quoi qui fait souvent la différence entre une recette correcte et une mémorable, comme découper finement un demi-citron entier pour l’incorporer à une vinaigrette ou encore mariner de la rhubarbe pour l’intégrer à une salade.

Nous avons bien essayé de trouver un défaut à cet ouvrage, mais il n’y a aucun faux pas. Même ses présentations visuelles sont assez faciles à réussir sans nécessiter de talent particulier (l’auteure donne des conseils pour la présentation de chaque recette, et même des idées de tablées saisonnières à la fin des chapitres). Vous impressionnerez à coup sûr votre entourage. Vraiment, ce livre est un coup de cœur. On l’imagine régner longtemps dans nos favoris.

Les recettes testées

PHOTO FOURNIE PAR KO ÉDITIONS Une très photogénique frittata, parfaite pour célébrer l’arrivée du printemps

PHOTO FOURNIE PAR KO ÉDITIONS Dans cette salade, des tronçons de rhubarbe marinée changent tout.

PHOTO FOURNIE PAR KO ÉDITIONS Une excellente salade de courgettes, roquette, feta et noisettes grillées avec vinaigrette au citron, idéale pour les journées chaudes 1 /3





Emportée par notre enthousiasme, nous avons testé beaucoup plus de recettes que cet article en demandait, soit une dizaine, tirées des chapitres Printemps et Été. Aucune n’a déçu nos attentes et toutes ont été réussies ! Nos préférées : la frittata aux épinards et fromage de chèvre, les brochettes de poulet mariné au yogourt avec artichauts et vinaigrette aux herbes, la simple mais étonnante salade de fraises et de tomates cerises avec vinaigrette miel et lime, la salade de courgettes avec roquette et feta (avec la fameuse vinaigrette intégrant le citron entier) ou encore l’aubergine grillée au zaatar et sauce yogourt-tahini, une excellente façon d’apprêter ce légume souvent mal-aimé.

Cuisiner en beauté Athena Calderone KO Éditions

Notre choix de recette

Il est impossible de rater cette recette simplissime, mais si équilibrée, que ce soit dans ses goûts ou ses textures. Elle fera un tabac à votre tablée à tout coup. Le secret : des ingrédients de saison de la plus grande fraîcheur – particulièrement les pêches, qui doivent être à point – et un fromage burrata de qualité.