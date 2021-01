Un petit paquet laissé sur le pas de la porte ou envoyé avec amour par la poste. À défaut de se rassembler cette année avec toute la parenté, on lui offre une petite douceur. De notre cuisine à la sienne.

Valérie Simard

La Presse

Ce temps des Fêtes, où bien des gens ont justement du temps, est un moment propice à offrir une recette en pot en cadeau. Adepte du concept, Marilou, de Trois fois par jour, propose, dans son plus récent livre Un peu plus végé, une recette de pain en pot aux fruits séchés et aux pépites de chocolat. Un cadeau à offrir à longueur d’année, mais ses fruits séchés, ses pacanes, son soupçon de cannelle et sa densité, qui rappelle le traditionnel gâteau aux fruits, en font une gourmandise tout à fait indiquée pour les Fêtes.

Il suffit de mettre dans un pot tous les ingrédients secs de la recette. La personne à qui on l’offre n’aura qu’à ajouter des œufs, de l’huile et du lait avant de le mettre au four. N’oubliez pas de joindre la marche à suivre !

Mais, est-ce bien un cadeau que de donner du travail à ceux qu’on aime ? Pas si vous choisissez bien la personne à qui il est destiné. « C’est du travail, mais il y a la perspective d’offrir un moment, souligne Marilou. Il y a beaucoup de gens qui adorent cuisiner, mais qui n’aiment pas la partie où il faut faire l’épicerie, mesurer les ingrédients. C’est un raccourci pour se faire un petit plat maison qui est délicieux. »

Celle qui cuisine beaucoup avec sa fille ajoute que ce type de cadeau ne s’adresse pas qu’aux adultes. Très facile à cuisiner, il est « presque impossible à rater. » « On a l’impression que ce sont des choses qu’on pourrait offrir seulement à des adultes, mais à un duo parent-enfant ou à un adolescent, c’est un beau cadeau. C’est super valorisant pour eux de réaliser des recettes. »

Pas convaincus ? Vous pouvez également cuisiner le pain entièrement vous-mêmes et aller le livrer, encore tout chaud, à famille et amis.

> Consultez le site de Trois fois par jour

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS CARDINAL Le pain déjeuner de Marilou

Pain déjeuner à offrir

Préparation : 10 minutes pour le pot et 5 minutes pour le pain

Cuisson : de 45 à 50 minutes pour le pain

Congélation : le pot ne se congèle pas. Le pain se congèle.

Conservation : le pot se conserve un mois à température ambiante. Le pain se conserve 2 ou 3 jours à température ambiante.

Rendement : 8 portions

Le pot

Ingrédients

1/2 tasse de farine de blé entier

1/4 de tasse de cassonade

1 c. à thé de cannelle moulue

1/2 tasse de farine blanche 1/4 de tasse de sucre

1 c. à thé de poudre à pâte

1/2 c. à thé de bicarbonate de soude

1/4 de c. à thé de sel

1/2 tasse de flocons d’avoine à cuisson rapide

1/3 de tasse de canneberges séchées

1/2 tasse de pépites de chocolat noir

1/3 de tasse d’abricots séchés, coupés en dés

1/2 tasse de pacanes, hachées grossièrement 1/3 de tasse de dattes Medjool, dénoyautées et coupées en dés

Vous pouvez remplacer les noix et les fruits séchés par les préférés de la personne qui recevra le pot.

Préparation

1. Dans un pot en verre d’une contenance de 1 litre, verser délicatement tous les ingrédients afin de former des étages distincts, en suivant l’ordre des ingrédients à partir du haut de la liste.

2. Offrir le pot avec la liste d’ingrédients et les étapes de confection à la page suivante.

Le pain

Ingrédients

2 œufs 1⁄4 de tasse d’huile végétale 1⁄2 tasse de lait végétal ou régulier

Pot reçu en cadeau

Préparation

1. Préchauffer le four à 350 °F et placer la grille au centre. Huiler ou beurrer un moule à pain de 10 po x 4 po, puis réserver.

2. Dans un grand bol, fouetter les œufs avec l’huile végétale et le lait.

3. Ajouter tous les ingrédients du pot, puis remuer afin de former une pâte, sans plus.

4. Verser dans le moule à pain, puis cuire au four de 45 à 50 minutes, ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte propre.

Recette tirée du livre 3 fois par jour : Un peu plus végé, de Marilou, paru en septembre dernier aux Éditions Cardinal