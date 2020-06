Originaires d’Espagne, les churros ont eux aussi essaimé sur la planète, surtout dans les pays hispanophones. Sorte de bâtonnet cannelé de pâte frite, étiré et sucré, le churro est devenu populaire en étant vendu lors des fêtes, festivals et foires, autant aux États-Unis qu’en Europe, avant d’être récupéré par les pâtissiers.

Éric Clément

La Presse

Les Espagnols en mangent souvent au petit-déjeuner et les Sud-Américains, dans la rue. On les apprête avec du chocolat fondu, du dulce de leche (confiture de lait) ou tout simplement avec du sucre granulé.

Au Québec, des commerces s’en sont fait une spécialité, comme le réputé Chichi Café, à Longueuil, qui a même créé un gâteau de churros garni de dulce de leche. Les restaurants espagnols de Montréal les ont aussi à leur menu. Ibéricos, la taverne à tapas de la rue Saint-Denis, les propose en ce moment pour emporter, avec une version au sucre d’orange et chocolat.

À Outremont, le Tinc Set prend aussi des commandes en ligne pour emporter avec des churros maison, sucre à l’anis. Dans la zone alimentaire du Central, dans le Red Light, le comptoir Mignon Churros & Nougat proposera de nouveau, à partir du 1er juillet, de succulents churros à l’espagnole, en cornet, avec différentes sauces : chocolat maison, caramel salé maison, Nutella, dulce de leche ou crème de nougat.

L’équipe du restaurant Mesón, d’inspiration espagnole, dans Villeray, propose depuis son ouverture, en 2014, ses churros au dulce de leche ou au chocolat.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Marie-Fleur St-Pierre, chef cuisinière du restaurant Mesón, dans Villeray

Le churro, au restaurant, c’est toujours populaire. Au moins un client sur deux en prend comme dessert. Marie-Fleur St-Pierre, chef cuisinière du restaurant Mesón

Mme St-Pierre explique que pour que les churros soient parfaits, il faut les frire au fur et à mesure. La pâte, par contre, est préparée d’avance. Il faut compter deux churros par personne.

La recette des churros du Mesón provient du Larousse Pâtisserie. « On l’a adaptée un petit peu pour que ce soit un peu plus gâteau, dit Marie-Fleur St-Pierre. Pour la sauce, on la change souvent, ça peut être avec un dulce de leche maison ou au chocolat, ce qui est plus typique espagnol. »

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Préparation des churros du restaurant Mesón, dans Villeray, par la chef cuisinière Marie-Fleur St-Pierre

Pour La Presse, Marie-Fleur St-Pierre propose sa recette de churros au chocolat, facile à faire, avec une huile de canola. « Il faut qu’il ait une couleur bouchon de bouteille de vin, soit environ 4 minutes de cuisson, puis on le roule dans le sucre et on le mange directement. »

Bon sucrage de bec !

Les churros au chocolat du restaurant Mesón

Portions : 8

Préparation : 20 min

Cuisson : 5 min

Repos : de 1 à 2 heures

Ingrédients pour la pâte

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Les churros au chocolat de Marie-Fleur St-Pierre, cheffe cuisinière du restaurant Mesón, dans Villeray

• 1 L (4 tasses) d’eau

• 240 g (1 tasse) de beurre froid, en cubes

• Une bonne pincée de sel

• 2 c. à soupe de sucre

• 900 g (7 1/2 tasses) de farine tout usage

• 8 œufs extra-gros, battus

• Huile végétale pour la friture

Ingrédients pour la sauce au chocolat

• 175 g (1 tasse) de pastilles de chocolat noir 65 %

• 250 ml (1 tasse) de crème à fouetter 35 %

Préparation de la pâte

1. Dans une casserole, porter à ébullition l’eau, le beurre, le sel et le sucre.

2. Éteindre le feu et ajouter la farine. Remuer à l’aide d’une cuillère en bois jusqu’à ce que la préparation soit lisse.

3. Ajouter les œufs et mélanger légèrement, jusqu’à l’obtention d’une allure d’œufs brouillés.

4. Transférer dans une assiette et laisser refroidir de 1 à 2 heures au réfrigérateur.

Préparation de la sauce au chocolat

5. Mettre les pastilles de chocolat dans un bol à l’épreuve de la chaleur.

6. Dans une casserole, à feu moyen, porter la crème à ébullition.

7. Dès les premiers bouillons, verser sur le chocolat et mélanger jusqu’à ce qu’il soit fondu. Garder au chaud.

Cuisson des churros

8. Chauffer l’huile végétale dans la friteuse à 180 oC (350 oF)

9. Déposer le mélange à churros dans une poche à pâtisserie résistante, munie d’une douille cannelée, en la remplissant à moitié.

10. Plonger des bâtons de pâte de 10 cm (4 po) dans l’huile chaude.

11. Faire frire 5 minutes ou jusqu’à ce que les churros soient bien dorés.

12. Mettre les churros dans un cul-de-poule et les saupoudrer de sucre. Servir avec la sauce au chocolat chaude.