(Washington) La campagne du président Joe Biden s’est transportée mardi à l’extérieur du palais de justice où se déroule le procès criminel de Donald Trump à New York, dans le but de recentrer la course à la présidentielle sur l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole.

Colleen Long et Zeke Miller Associated Press

L’équipe Biden, qui avait largement ignoré ce procès depuis son ouverture il y a six semaines, a cherché mardi matin à capitaliser sur ses derniers instants dramatiques, en déployant au palais de justice l’acteur Robert De Niro et certains des premiers intervenants au Capitole le jour de l’insurrection.

Michael Tyler, directeur des communications de la campagne Biden, a admis qu’ils n’étaient pas là pour parler du procès, mais plutôt pour exploiter l’attention médiatique autour des procédures judiciaires.

La campagne Biden a lancé la semaine dernière une nouvelle publicité, narrée par l’acteur Robert De Niro, critiquant vivement la présidence Trump et ses projets s’il était réélu.

Robert De Niro a déclaré aux journalistes mardi que Donald Trump voulait détruire non seulement New York, mais aussi le pays et, à terme, « le monde ».

« Je ne veux pas vous faire peur. Non, attendez, peut-être que je veux vous faire peur. Si Trump revient à la Maison-Blanche, vous pourrez dire adieu à ces libertés que nous tenons tous pour acquises. »

Nous, les New-Yorkais, le tolérions quand il n’était qu’un simple arnaqueur immobilier merdique se faisant passer pour un gros bonnet. J’aime cette ville. Je ne veux pas qu’elle soit détruite. Donald Trump veut détruire non seulement la ville, mais aussi le pays et, éventuellement, il pourrait détruire le monde. L’acteur Robert De Niro

Les alliés de Donald Trump ont organisé leur propre conférence de presse en parallèle. Le conseiller de l’ancien président républicain, Jason Miller, a affirmé que la présence du président démocrate prouvait l’argument de M. Trump selon lequel ses poursuites judiciaires sont politiquement motivées et a qualifié Robert De Niro d’« acteur déchu ».

PHOTO CHARLY TRIBALLEAU, AGENCE FRANCE-PRESSE Le conseiller de l’ancien président républicain, Jason Miller (au centre)

« Après avoir déclaré pendant des mois que la politique n’avait rien à voir avec ce procès, ils ont profité du procès du président Trump pour en faire un évènement de campagne », a affirmé M. Miller en conférence de presse.

« Les escrocs de Joe ne sont pas en Pennsylvanie, au Michigan, au Wisconsin, au Nevada, en Arizona ou en Géorgie – ils sont en dehors du procès Biden contre le président Trump Cela a toujours été une question de politique », avait-il écrit sur la plateforme X plus tôt dans la journée.

Karoline Leavitt, une attachée de presse de Donald Trump, a quant à elle dit que la campagne de Joe Biden est « désespérée, infructueuse et pathétique » et que son évènement en dehors du procès était « une concession à part entière que ce procès est une chasse aux sorcières ».