PHOTO AL DRAGO, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(New York) Manchette coiffant un article publié six mois avant l’élection présidentielle de 2016 : « Le “mur bleu” ne laisse aucune marge d’erreur à Donald Trump ».

Le « mur bleu » ? À l’époque, les stratèges et analystes politiques employaient cette expression pour parler des 18 États américains qui avaient préféré le candidat présidentiel du Parti démocrate à chaque élection depuis 1992, États auxquels s’ajoutaient le district de Columbia et ses trois grands électeurs au sein du Collège électoral qui élit le président américain.

Donald Trump allait évidemment ouvrir une énorme brèche dans ce mur, surprenant Hillary Clinton dans les États de la Pennsylvanie, du Michigan et du Wisconsin, dont les 46 grands électeurs combinés allaient lui permettre d’accéder à la Maison-Blanche.

Or, huit ans plus tard, le « mur bleu » est de nouveau d’actualité. De l’aveu même des stratèges démocrates, il pourrait sauver Joe Biden et lui permettre d’atteindre le chiffre magique de 270 grands électeurs nécessaires pour qu’il soit réélu.

Deux cent soixante-dix et peut-être pas un de plus. Un tel résultat ferait de l’élection présidentielle de 2024 la plus serrée depuis celle de 2000, lorsque George W. Bush avait remporté 271 grands électeurs contre les 266 d’Al Gore (un des grands électeurs du vice-président s’était abstenu de voter).

Pourquoi le « mur bleu » est-il encore plus important en 2024 pour Joe Biden qu’il l’a été en 2020 ? Parce que ses stratèges ont conclu que les chances du président de répéter sa percée d’il y a quatre ans en Géorgie et en Arizona, deux États qui avaient l’habitude de voter pour le candidat présidentiel du Parti républicain, ne sont pas très bonnes.

Cette conclusion s’appuie en bonne partie sur tous ces sondages indiquant un effritement des appuis démocrates chez les Noirs, les Latinos et les jeunes. Cet effritement pourrait également coûter la victoire au président dans le Nevada, où il a triomphé en 2020.

L’ironie veut que les chances de Joe Biden de remporter la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin soient meilleures en raison de leur électorat plus blanc et plus âgé qu’en Géorgie, en Arizona ou au Nevada. Si l’on se fie aux sondages, cet électorat lui est plus fidèle que les autres.

En 2024, les 18 États du « mur bleu » et le district de Columbia représenteront 238 des 538 grands électeurs du Collège électoral. Si Joe Biden parvient à s’y imposer devant Donald Trump, il devra donc trouver 32 autres grands électeurs pour atteindre le chiffre magique de 270.

Il pourrait y parvenir en triomphant dans les États suivants, où il devance Donald Trump dans les sondages : le Colorado, le Nouveau-Mexique, la Virginie et le New Hampshire. Les 32 grands électeurs de ces États porteraient donc le total de Joe Biden à 270, soit le nombre minimum requis pour remporter l’élection présidentielle.

Mais il y a une subtilité dans ce calcul. Le Maine, qui fait partie du « mur bleu », ne distribue pas la totalité de ses grands électeurs sur le principe du « Winner Takes All ». Idem pour le Nebraska. Au moins un grand électeur de ces États est décerné au vainqueur du vote dans une circonscription de la Chambre des représentants. Si le vote de 2020 se répétait en 2024, Joe Biden remporterait donc un des grands électeurs du Nebraska et Donald Trump, un des grands électeurs du Maine.

On peut évidemment imaginer un scénario où Donald Trump n’accepterait pas de bonne grâce une victoire de Joe Biden avec seulement 270 grands électeurs (il en a remporté 306 en 2020).

On peut même imaginer un scénario où les deux candidats finiraient avec 269 grands électeurs chacun. En cas d’égalité, il incomberait alors à la Chambre des représentants d’élire le prochain président. Chacun des 50 États représentés à la Chambre aurait une seule voix au chapitre qui appartiendrait au parti y ayant élu le plus grand nombre de représentants. Selon ce système, le poids du Wyoming serait aussi important que celui de la Californie.

Or, si le vote avait lieu aujourd’hui, Donald Trump serait élu par 26 voix contre 22 (2 États ne pourraient pas voter, comptant autant de représentants républicains que de représentants démocrates).

Donald Trump parlerait-il d’un raz-de-marée électoral ?

Blague à part : en 2024, ce n’est pas Donald Trump, mais son rival démocrate qui n’a aucune marge de manœuvre. Et la survie de Joe Biden à la Maison-Blanche dépendra probablement de la solidité du fameux « mur bleu ».

À propos des sondages

Nate Cohn, gourou des données du New York Times, a dégagé un détail intéressant des sondages réalisés pour son journal par le Siena College. Selon son analyse, l’avance actuelle de Donald Trump tient principalement à des électeurs qui n’ont pas voté en 2020, ou qui ont tendance à ne pas voter en général ou à ne pas suivre la politique de près.

Une bonne partie de cet électorat est composée de personnes qui sont enclines à voter pour le Parti démocrate en temps normal. On parle des plus jeunes, des moins fortunés ou des membres des minorités ethniques.

« La dépendance de Trump à l’égard de ces électeurs pourrait bientôt rendre la course plus volatile », écrit Nate Cohn dans son analyse. « Au cours des six prochains mois, les électeurs désengagés mais traditionnellement démocrates pourraient revenir à leurs tendances partisanes habituelles. Ils pourraient également rester à la maison, ce qui pourrait aussi aider M. Biden. »

