(Washington) L’ancien président américain Donald Trump traite ses opposants de « racaille » dans une publication incendiaire lundi, le jour où les Américains marquent le souvenir de leurs soldats morts au combat et à la veille du début des plaidoiries dans son procès pénal à New York.

Agence France-Presse

« Joyeux Memorial Day à tous, y compris à la racaille humaine qui s’acharne à détruire ce qui était une fois notre grand pays, et au juge fédéral de New York de la gauche radicale qui me déteste tant… », écrit le candidat républicain sur son réseau Truth Social, avant de s’engager dans une longue tirade sur ses déboires judiciaires.

M. Trump a eu maille à partir avec le juge Juan Merchan qui préside à son procès à New York et qui l’a déjà mis à l’amende pour outrage.

Par contraste, le président démocrate Joe Biden, à qui il sera opposé à la présidentielle de novembre, prononçait à peu près au même moment un discours au cimetière d’Arlington, près de Washington, en mémoire aux combattants morts en service.

La « journée du souvenir » (Memorial Day) est traditionnellement un jour férié aux États-Unis et le long week-end marque le lancement de la saison estivale.

Donald Trump est attendu mardi au tribunal de New York pour la dernière ligne droite de son procès où il pourrait devenir le premier ancien président de l’histoire des États-Unis à être condamné par la justice pénale.

En cause, le paiement de 130 000 dollars, maquillé en frais juridiques, à une ancienne vedette de films pornographiques, Stormy Daniels, pour taire une relation sexuelle, qu’il dément.

Dans sa publication, M. Trump dénonce pêle-mêle sa condamnation au civil en janvier dernier à verser des dommages et intérêts à l’autrice E. Jean Carroll pour l’avoir diffamée, sur fond d’accusations de viol dans les années 1990, ainsi qu’en février sa condamnation à plusieurs millions de dollars d’amende pour fraudes financières pour avoir illégalement gonflé la valeur de son patrimoine immobilier. Les deux affaires ont été portées devant des tribunaux à New York et M. Trump a fait appel.