Procès de Donald Trump Les cinq moments forts de la semaine

Les procureurs de New York ont terminé la deuxième semaine de témoignages au procès pénal de Donald Trump à New York en appelant à la barre un de leurs témoins les plus importants. Mais Hope Hicks, intime de l’ancien président, a-t-elle aidé leur cause ou y a-t-elle nui ? La question se pose également au sujet d’un autre témoin clé de la semaine, Keith Davidson, l’avocat de Karen McDougal et de Stormy Daniels. Explications en cinq temps.