Lorsque la Russie a lancé son invasion militaire de l’Ukraine, le Kremlin a parié que l’Occident serait le premier à reculer en diminuant son soutien crucial à l’Ukraine. Cela augmenterait considérablement les chances de la Russie de conquérir l’Ukraine et de recréer ensuite l’Union soviétique dont l’éclatement, selon Poutine, était « la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle ».

Eugène Czolij Président de l'ONG Ukraine-2050, consul honoraire d'Ukraine à Montréal et ex-président du Congrès mondial ukrainien (2008-2018)

Le pari de la Russie est-il réussi ?

Jusqu’à présent, cela n’est pas le cas en raison de la résilience remarquable des forces armées ukrainiennes, avec le soutien de l’Occident.

Cependant, selon l’Ukraine Support Tracker de l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale, un institut de recherche allemand : « La dynamique du soutien à l’Ukraine a ralenti. L’aide nouvellement engagée a atteint un nouveau bas entre août et octobre 2023 – soit une baisse de près de 90 % par rapport à la même période en 2022. »

Si cette tendance cruciale n’est pas rapidement inversée, le risque d’une catastrophe mondiale continuera d’augmenter à un rythme effrayant.

Pourquoi la Russie a-t-elle d’abord attaqué l’Ukraine ?

Dans son livre intitulé Strategic Vision : America and the Crisis of Global Power, Zbigniew Brzezinski, un ancien conseiller américain à la sécurité nationale et spécialiste des relations internationales, a répondu à cette question avec une clarté indubitable : « On ne saurait trop insister sur le fait que sans l’Ukraine, la Russie cesse d’être un empire, mais avec l’Ukraine subornée puis subordonnée, la Russie devient automatiquement un empire. »

La Russie ira-t-elle plus loin ?

Ce sera très certainement le cas puisque le Kremlin ne peut pas recréer l’Union soviétique, ce que Poutine a promis de faire, sans asservir les anciennes républiques soviétiques et les États satellites. Beaucoup d’entre eux sont désormais des pays membres de l’OTAN protégés par l’article 5 du Traité de l’Atlantique Nord, qui engage les pays membres de l’OTAN à considérer une attaque armée contre l’un d’entre eux comme une attaque contre tous.

Est-ce une possibilité réelle ?

C’est certainement le cas et, le 10 janvier 2023, Reuters a rapporté que lors d’un entretien avec Argumenti i Fakti, un journal russe, Nikolai Patrushev, secrétaire du Conseil de sécurité russe et puissant allié de Poutine, a déclaré : « Les évènements en Ukraine ne sont pas un affrontement entre Moscou et Kyiv – il s’agit d’une confrontation militaire entre la Russie et l’OTAN, et surtout les États-Unis et la Grande‑Bretagne. »

Cela révèle clairement que le Kremlin perçoit que la Russie est déjà engagée dans une confrontation militaire avec l’OTAN, à commencer par les États-Unis et le Royaume-Uni.

Cela ne devrait pas surprendre, car trois jours avant de lancer une guerre totale contre l’Ukraine, le 21 février 2022, Reuters a rapporté que Poutine avait déclaré : « Laissez-moi vous expliquer que les documents de planification stratégique américains contiennent la possibilité d’une soi-disant frappe préventive contre les systèmes de missiles ennemis. Et qui est le principal ennemi des États-Unis et de l’OTAN ? Nous le savons aussi. C’est la Russie. Dans les documents de l’OTAN, notre pays est officiellement et directement déclaré comme la principale menace pour la sécurité de l’Atlantique Nord. Et l’Ukraine servira de tremplin pour l’attaque. »

« Des bottes sur le terrain »

C’est pourquoi le président américain Joe Biden a reconnu à juste titre, le 6 décembre 2023, que si l’Ukraine tombe, la Russie ira plus loin, obligeant les États-Unis (et tous les autres pays membres de l’OTAN) à mettre « des bottes sur le terrain », lorsqu’il a décrit le scénario sombre et potentiel, bien qu’évitable, suivant : « Si Poutine prend l’Ukraine, il ne s’arrêtera pas là. Il est important de voir le long terme ici. Il va continuer. Il l’a dit très clairement. Si Poutine attaque un allié de l’OTAN – s’il continue et attaque ensuite un allié de l’OTAN – alors, nous nous sommes engagés en tant que membre de l’OTAN à défendre chaque pouce du territoire de l’OTAN. Nous aurons alors quelque chose que nous ne recherchons pas et que nous n’avons pas aujourd’hui : des troupes américaines combattant des troupes russes – des troupes américaines combattant des troupes russes s’il entre dans d’autres parties de l’OTAN ».

En un mot, le président Biden a prédit une troisième guerre mondiale si l’Ukraine n’arrête pas la Russie maintenant.

Les enjeux sont véritablement très élevés, le temps presse et toute hésitation continue des pays membres de l’OTAN, à commencer par les États-Unis, sera perçue par le Kremlin comme un signe de faiblesse à exploiter pleinement.

Les pays membres de l’OTAN, à commencer par les États-Unis, peuvent soit fournir immédiatement le soutien nécessaire à l’Ukraine pour mettre un terme aux plans impérialistes de la Russie, soit faire face à la perspective peu enviable de devoir mettre des « bottes sur le terrain » pour affronter la Russie dans un avenir pas trop lointain.