PHOTO ALEXANDER NEMENOV, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Le président russe Vladimir Poutine s’est fait l’apôtre des familles nombreuses au nom de « valeurs traditionnelles » et patriotiques, mêlant morale et problèmes démographiques pour justifier ses positions, tout en présentant la Russie comme le contrepoids à un Occident décadent car féministe et tolérant à l’égard des LGBT+.