J’ai toujours été un grand amateur de Daniel Langlois, une figure emblématique de la technologie et de l’innovation au Québec. La première fois que j’ai eu l’honneur de le rencontrer, j’étais intimidé. Devant moi se tenait un pionnier, un homme qui avait révolutionné le monde de l’image numérique avec Softimage. Ce qu’il a réussi à bâtir relève du génie, une fusion parfaite entre la créativité artistique et la prouesse technologique.

Martin Gauthier Président-directeur général de Sid Lee

Sa disparition m’a profondément marqué. Depuis, je suis hanté par son départ et je recherche inlassablement des textes sur sa vie et son œuvre. Il ne se passe pas deux heures sans que je cherche son nom sur l’internet, espérant découvrir un aspect méconnu de sa vie, une anecdote inédite qui me rapprocherait encore plus de lui.

Dans ma quête, j’avoue avoir été surpris de découvrir son histoire avec le Coulibri Ridge en Dominique. Je l’avais perdu de vue après Softimage, 357c et Ex-Centris, ne suivant pas de près ses nouvelles aventures. Lorsque j’ai vu une vidéo récente où j’ai entendu sa voix caractéristique, cet accent québécois si distinct, une vague d’émotion m’a submergé.

Cette voix, à la fois familière et lointaine, m’a rappelé pourquoi Daniel Langlois était et reste une source d’inspiration indéniable. Il y a de ces entrepreneurs qui vous touchent, qui vous inspirent à aller plus loin. Daniel était de ceux-là.

Sa vision, son audace et sa capacité à innover ont été un catalyseur pour toute une génération de créateurs et de technologues au Québec.

Sa contribution dépasse largement le cadre de ses entreprises ; il a façonné une partie de l’identité créative de notre province. C’est fou de réaliser la créativité qui existe ici au Québec. On pourrait se demander si elle est dans l’eau du Saint-Laurent ou dans le Québérac. Daniel Langlois incarne parfaitement cet esprit québécois, mélangeant innovation, audace, créativité et authenticité.

Je dirais que l’héritage de Daniel Langlois va bien au-delà de ses réalisations professionnelles. Il nous a laissé une leçon de vie : laissez aller votre créativité, soyez humble et humain. Ces qualités étaient au cœur de son être et de son succès. Daniel nous a démontré que, peu importe d’où l’on vient, avec passion, travail, authenticité et créativité, il est possible de laisser une empreinte indélébile sur le monde.

La vie et l’œuvre de Daniel Langlois restent une source d’inspiration inépuisable pour tous ceux qui cherchent à innover et à créer. Son esprit vit à travers chacun de nous qui ose rêver et agir pour transformer ces rêves en réalité.