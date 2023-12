En cette fin d’année 2023, il est regrettable de constater que la pauvreté persiste et prend de l’ampleur sous des visages multiples, exacerbant ainsi des inégalités socioéconomiques décriées depuis des mois. Permettez-moi de mettre ici en lumière ces diverses manifestations de la pauvreté et de présenter les inégalités qui en résultent et appellent tant à une réflexion collective qu’à des actions concertées pour y remédier.

Audrey Renaud Directrice générale, Regroupement Partage

La pauvreté ne se limite plus aux clichés traditionnels. Elle se manifeste de manière insidieuse dans différentes régions, au sein même de nos communautés, touchant des individus instruits, travaillant dur, mais dont les revenus ne parviennent plus à répondre à la pression croissante qu’exerce le coût de la vie. Ces travailleurs acharnés, souvent oubliés, représentent un visage émergent de la pauvreté dont le seul mérite est de mettre en évidence les lacunes importantes de nos systèmes économiques et sociaux.

Souvenez-vous de toutes celles et de tous ceux qui, à la même date l’an dernier, avaient faim et peinaient à joindre les deux bouts. Sans grande surprise, ils sont toujours dans ce quotidien déchirant : choisir entre loger et nourrir sa famille, faute de ressources et de soutien adéquat pour sortir de cette précarité.

Souhaitons désormais la bienvenue, dans cette trop vaste famille de la pauvreté, aux propriétaires d’habitations résidentielles qui ne peuvent plus, malgré de bons salaires, faire face à l’explosion des taux d’intérêt de leur prêt hypothécaire ! Considérant qu’en 2023, 52 % des Canadiens ont moins de 200 $ par mois disponible au budget, vous voyez venir l’effet domino dévastateur à des milles à la ronde. L’époque où la pauvreté n’était qu’un lointain (et très tabou) concept réservé aux « autres » est révolue, elle est à nos portes.

Le poids de cette problématique sociétale actuelle est immense sur les épaules des différents organismes communautaires soutenant ces centaines de milliers de personnes criant à l’aide. Les ressources financières disponibles sont de plus en plus minces alors que les demandes ne cessent d’augmenter d’un mois à l’autre.

Face à cette réalité, il est impératif que la société dans son ensemble reconnaisse ces différents visages de la pauvreté et s’engage dans des efforts collaboratifs pour instaurer des changements significatifs.

Les gouvernements, les entreprises et la société civile doivent travailler de concert pour créer des politiques inclusives, renforcer les filets de sécurité sociale et promouvoir l’égalité des chances.

Sans une véritable reconnaissance des différents visages de la pauvreté et un travail collectif pour éliminer les inégalités profondément enracinées, nous ne pourrons aspirer à une société plus juste et plus équitable. Et comme les Fêtes approchent, j’ai mis sur ma liste au père Noël : une prise de conscience réelle de la situation de la part de nos élus et de la population la plus nantie ainsi qu’un élan de générosité de chacun d’entre nous pour soutenir nos communautés à travers la province. Mon cœur d’enfant croit au miracle de Noël…