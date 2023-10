Nazis admis au Canada Leurs noms doivent être connus

L’ovation réservée à Yaroslav Hunka, vétéran ukrainien de la Waffen-SS, au Parlement canadien au début du mois, continue de susciter le débat. Ottawa se demande maintenant s’il faut diffuser les noms des centaines de nazis que le gouvernement a admis dans le pays. La plupart d’entre eux ne sont plus en vie, mais leur identification peut aider les citoyens à comprendre l’impact politique de ces personnes. Certains nazis ukrainiens sont devenus des personnalités publiques, l’un d’entre eux nommé président d’université et lauréat de l’Ordre du Canada. Ils ont passé leur vie dans le respect et la gloire. Ils étaient actifs dans la politique, et les résultats de leur activité sont toujours présents.