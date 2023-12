Témoignage Personnes en situation de handicap, restez chez vous !

Récemment, je suis retourné au Québec en tant que touriste pour passer du temps avec des amis et faire découvrir Montréal à ma femme. Je précise « en tant que touriste », car je souhaitais montrer à ma femme à quel point le coin d’où je viens est beau, accueillant et formidable. Cette fois-ci, au lieu de séjourner chez des amis ou en famille, nous avons décidé de réserver une chambre d’hôtel au cœur du centre-ville, où il y a beaucoup à voir et à faire, et où tout est facilement accessible sans être pris dans la circulation. Ma femme était enthousiaste, car cela lui offrait également l’occasion de pratiquer son français, une langue que je m’efforce de lui enseigner.