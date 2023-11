Lettre à François Legault

Cher Monsieur Legault, permettez que je ne vous appelle pas François et que je ne vous tutoie pas. Nous ne sommes pas familiers, et je vouvoie les gens que je respecte. Je sais que vous aimez afficher une certaine proximité avec vos concitoyens. Le fait que plusieurs voient en vous une figure paternelle n’est pas pour vous déplaire. Mais si vous êtes le père de la nation, l’idée d’appeler mon père par son prénom me rebute.