Droit à l’information

Faire la lumière sur l’opacité !

La Semaine du droit à l’information du 25 septembre au 1er octobre, tout comme la Journée internationale de l’accès universel à l’information le 28 septembre, représentent des occasions idéales pour se rappeler la nature et l’importance de ce droit, et surtout, les obstacles à sa réalisation. Consacré par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le droit à l’information est au cœur d’une société qui se veut démocratique. C’est une dimension essentielle de la liberté d’expression, qui inclut la liberté de rechercher, de recevoir et de partager des informations et des idées.