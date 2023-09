Témoignage

Des familles à bout de souffle

Un matin de décembre, et comme chaque matin en me réveillant, je prends mon cellulaire et je vérifie les données médicales de mon fils lourdement handicapé. Du haut de ses 16 ans, il a les mêmes besoins qu’un bébé de 2 ans. À la loterie des complexités médicales, il a gagné plusieurs fois depuis sa naissance.