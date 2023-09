2 articles Opinions

Un enjeu, deux avis

Quel avenir pour l’économie du partage ?

Partager un bien – une voiture, un chalet ou des outils – dont on ne se sert que sporadiquement grâce à une plateforme : l’idée a fait beaucoup de chemin depuis une quinzaine d’années. Et causé au passage des turbulences, en particulier dans l’industrie du taxi et du tourisme. Au point de provoquer un certain ressac contre des géants comme Uber et Airbnb. À quoi s’attendre pour la suite des choses ? Voici deux avis sur la question.