La ceinture noire de Baie-Saint-Paul

Une douzaine d'enfants en kimono courent dans l'herbe. Diane Amyot donne le signal : c'est le temps d'entrer dans le gymnase pour quelques prises. Depuis 44 ans qu'elle enseigne le judo, elle sait se faire écouter.

Il y a de la visite, ce matin, au camp des Éboulements. Une vedette locale vient faire un tour : Caroline Filion. À 45 ans, elle vient d'obtenir sa ceinture noire. Les ceintures noires ne courent pas les rues dans Charlevoix, ni nulle part ailleurs, quand on y pense.

Cette ceinture a ceci de particulier qu'elle est la première décernée au Canada à une personne trisomique.

Au défilé local de la fête nationale, le club de judo avait son char. Caroline Filion en était la vedette, pour ne pas dire la reine. Le maire l'a reçue. Le journal local en a parlé.

« Si je suis fière d'elle ? Oui, mais pas plus que des autres élèves, me dit Diane Amyot. Le petit de 6 ans qui a la chienne avant un combat mais qui y va quand même, je suis fière de lui. Le jeune de 16 ans qui n'est pas capable de maîtriser son impulsivité, que ses parents m'ont envoyé et qui apprend à ne plus engueuler l'arbitre, je suis fière. Celui qui a passé un an sur le banc parce qu'il était trop tannant et qui persévère, je suis fière. »