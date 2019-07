Un nouveau modèle pour l'éolien?

Lorsqu'on quitte Saint-Fabien-sur-Mer, un petit village pittoresque entre Rimouski et Trois-Pistoles, pour entrer dans les terres, en s'éloignant du fleuve, on les devine rapidement au loin. Telles des libellules géantes modifiées, elles laissent tourner leurs ailes au gré des vents solides du Bas-Saint-Laurent. Les éoliennes du parc Nicolas-Riou sont à la fois impressionnantes comme une armée de soldats énergétiques sortie de nulle part et rassurantes par leur délicatesse au coeur du paysage sauvage d'arbres, de fermes et de collines. Difficile d'argumenter avec la poésie d'un moulin à vent.

Aujourd'hui, cet immense parc énergétique, inauguré en 2018, ainsi qu'un autre, le parc Roncevaux, situé dans le territoire de Ruisseau-Ferguson plus loin au coeur des terres, en direction de la baie des Chaleurs, en Gaspésie, rapportent de nouveaux revenus cruciaux aux municipalités régionales de comté (MRC). Celles de la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, qui applaudissent à cette nouvelle manne, entre 9 et 10 millions par année, se la partagent - deux tiers au Bas-Saint-Laurent et un tiers à la Gaspésie - pour financer leurs programmes sociaux locaux.

Dans une communauté, les revenus d'électricité aident les démunis à arrondir les fins de mois. Là, on alimente un centre de soins palliatifs. Pas besoin de demander de subventions. Les élus sont fiers de le souligner.

Mais comme c'est le cas dans bien des régions du Québec, le projet d'installer massivement des éoliennes au milieu de si beaux paysages n'a pas été de tout repos.

Depuis 15 ans, les élus et les promoteurs ont dû retourner bien des fois à la planche à dessin pour que les plans satisfassent suffisamment de gens - les investisseurs tant privés que publics, la population et les communautés des Premières Nations - pour pouvoir aller de l'avant.

Des efforts colossaux de consultation, de compréhension, de réflexion, de discussions ont été investis afin que les projets aient un grand niveau d'adhésion.

Mais aujourd'hui, les éoliennes tournent, produisent de l'électricité, apportent de l'argent. Et sont citées en exemple. « On a créé quelque chose d'unique », dit Bruno Paradis, préfet de la MRC de La Mitis, partie prenante au projet.

Sauf que.

Sauf que, depuis 2016, Québec ne souffle plus sur l'éolien. Trop de surplus d'électricité produits avec les structures existantes. Le gouvernement a ni plus ni moins débranché ce type de développement.

Donc, tout ce coin de la province regarde son succès économique, écologique, communautaire, politique et se demande : et puis maintenant, on fait quoi ?

Longue aventure

Toute cette aventure a commencé en 2004, explique Michel Lagacé, maire de Saint-Cyprien depuis 1997 et préfet de la MRC de Rivière-du-Loup depuis 2002.

Une entreprise et Hydro Québec sont arrivées avec un gros projet privé. « Mais les promoteurs avaient mal fait leur travail », raconte M. Lagacé.

Les populations locales étaient réticentes, voulaient être entendues. Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), l'organisme public qui évalue les impacts des projets, a été appelé. Un gros malaise a été mis en lumière : on portait atteinte à l'intégrité d'une région magnifique entourant Cacouna.

La grogne a fini par avoir raison du projet. En 2007, le promoteur l'a retiré.

Mais le vent a tourné.

C'est à ce moment que les communautés locales ont compris que l'idée de faire quelque chose avec leur énergie éolienne n'était pas du tout mauvaise. Sauf qu'il fallait le faire d'une autre façon, à leur manière. En associant privé et public, et en partageant risques et bénéfices.

Yann Fournis, professeur en développement régional et en science politique à l'Université du Québec à Rimouski, estime que ce qui a suivi est un exemple à suivre. « J'en parle tout le temps quand je fais des présentations à l'extérieur », dit-il.

« C'est au printemps 2013 que c'est passé d'orageux à ensoleillé », raconte M. Lagacé.

Ce qui est arrivé, c'est que les élus, les communautés et des investisseurs privés se sont entendus pour faire un projet dans lequel les investissements et les revenus seraient répartis également entre le privé et le public et où les secteurs géographiques ne seraient pas en concurrence, en train de vouloir absolument « tirer la couverte de leur bord ». Ainsi, la moitié des profits sur la vente d'électricité des deux parcs qui ont finalement été construits, Roncevaux en Gaspésie et Nicolas-Riou dans le Bas-Saint-Laurent, sont redistribués à toutes les municipalités qui font partie des deux regroupements de MRC à la base des projets.

Et il y a encore mieux : les deux régions, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, ont fait une alliance pour travailler ensemble. Et tout ce monde a inclus dans le projet la nation malécite, qui a dit oui aux revenus potentiels, explique M. Lagacé.