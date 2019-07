SNC s'enlise, la Caisse fulmine

C'est donc dire que depuis l'atteinte d'un sommet à 60 $ en juin de l'an dernier, la valeur de l'action de SNC-Lavalin a reculé de plus de la moitié, faisant passer la valorisation totale de l'entreprise de plus de 10 milliards à 4,4 milliards aujourd'hui.

Ces contrats à prix fixe et prédéterminé - qui incluent celui de la construction du Réseau express métropolitain - coûtent cher à SNC-Lavalin, qui fait régulièrement face à des dépassements de coûts, ce qui nuit aux résultats de l'ensemble du groupe, selon son PDG intérimaire, notamment sa division très performante en ingénierie, conception et gestion de projet.

Ces révisions à la baisse des résultats financiers de SNC-Lavalin ont été accompagnées de l'annonce de la réorganisation des activités de l'entreprise, qui cessera dorénavant de soumissionner les contrats clés en main à prix forfaitaire (CMPF) dans les secteurs des Ressources (Pétrole et gaz et Mines et métallurgie) et Infrastructures.

Pour couronner le tout, le PDG a ajouté que SNC allait comptabiliser une perte de valeur de 1,9 milliard de dollars reliée essentiellement à sa division Pétrole et gaz, mise à mal par les liens politiques tendus entre le Canada et l'Arabie saoudite.

L'enlisement de SNC-Lavalin se poursuit depuis l'automne dernier lorsque l'entreprise a confirmé qu'elle avait été incapable de négocier un accord de réparation avec le gouvernement fédéral concernant des accusations de corruption de certains de ses dirigeants pour des contrats en Libye.

La saga politique entourant les négociations d'un tel accord et l'éventualité que SNC-Lavalin soit bannie du droit de soumissionner les travaux d'infrastructures du gouvernement fédéral pour une durée de 10 ans ont contribué à l'effondrement du titre de l'entreprise.

La Caisse sort de sa réserve

La Caisse de dépôt, qui s'est toujours montrée très accommodante au cours des dernières années à l'endroit de la direction de SNC-Lavalin, n'a pas caché hier sa très grande irritabilité face aux nouvelles révélations de l'entreprise montréalaise.

Sortant de sa réserve habituelle, la Caisse a émis un communiqué dans lequel elle fulmine poliment contre SNC-Lavalin, l'enjoignant « de renverser la tendance actuelle, qui est inacceptable ».

Elle constate également que « la situation dans laquelle se trouve la société exige des actions décisives, sans délai, de la part de son conseil d'administration ».

Soit dit en passant, malgré le fait qu'elle est le plus gros actionnaire de SNC-Lavalin, avec près de 20 % de ses actions, et qu'elle est aussi un important créancier, avec un prêt de 1,5 milliard qui a permis à SNC d'acquérir la firme britannique Atkins au prix de 3,6 milliards, en juillet 2017, la Caisse n'a pas de siège au conseil d'administration de la firme d'ingénierie.

Même si la Caisse a soutenu publiquement SNC-Lavalin dans ses récents déboires juridico-politiques en se disant prête à investir encore davantage, si le besoin s'en faisait sentir, elle s'est montrée hier visiblement excédée par l'accumulation des contre-performances financières que cultive la société.

Après une perte de 1,6 milliard et la réduction de moitié de son dividende lors de son dernier trimestre de 2018, SNC est revenue avec une nouvelle perte de 17 millions à son premier trimestre de 2019, ce qui a entraîné le départ de son PDG, Neil Bruce, au début du mois de juin.

Et voilà qu'on annonce une autre perte, de l'ordre de 150 millions, pour le prochain trimestre et le démantèlement possible de la division Pétrole et gaz, chèrement acquise en 2014 et qui représente quand même plus de 25 % du chiffre d'affaires de SNC-Lavalin.

La Caisse a raison de fulminer et, surtout, de ne pas le faire silencieusement.