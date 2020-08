COVID-19: 3 morts de plus et 104 nouveaux cas au Québec

Trois décès de plus et 104 nouveaux cas confirmés de COVID-19 alourdissent le bilan québécois, selon la plus récente mise à jour du ministère de la Santé.

Mayssa Ferah

La Presse

Les 104 nouveaux cas répertoriés portent le total à 60 471 personnes contaminées par le virus.

Lors des dernières 24 heures, 2 nouveaux décès ont été enregistrés, auxquels s’ajoute 1 décès survenu avant le 1er août. Le total des morts liés à la COVID-19 s’élève à 5695 depuis le début de cette pandémie.

Parmi les malades, 156 sont hospitalisés, un de plus que la veille.

On compte 22 patients aux soins intensifs, un de moins que samedi.

Les prélèvements effectués le 7 août s’élèvent à 16 093. En tout, 1 358 486 prélèvements ont été réalisés à travers la province jusqu’à présent.