Berlinale: Catherine Deneuve et la radicalisation

(Berlin) Dans L'adieu à la nuit, leur huitième long métrage ensemble, Catherine Deneuve et André Téchiné abordent de façon sensible un sujet délicat: la radicalisation de jeunes qui veulent partir faire le djihad en Syrie.

Leur première rencontre remonte à Hôtel des Amériques, en 1981. André Téchiné fut l'un des premiers cinéastes à voir Catherine Deneuve autrement, en lui confiant des rôles de femmes dénués de tout aspect glamour. Près de 40 ans plus tard, et sept autres longs métrages en commun, le réalisateur des Roseaux sauvages a eu la ferme intention d'écrire pour son actrice fétiche un personnage de «terrienne». Il y a des animaux dans L'adieu à la nuit, beaucoup de végétation aussi. C'est que dans sa campagne occitane, Muriel, le personnage qu'incarne l'ancienne demoiselle de Rochefort, dirige un centre équestre, rythmant sa vie au fil du travail quotidien qu'exige une telle entreprise. Aussi se fait-elle une joie d'accueillir son petit-fils Alex (Kacey Mottet Klein), qui vient passer quelques jours avec sa grand-mère avant son grand départ pour Montréal, où il compte s'installer. Or il se trouve que la métropole québécoise, en vérité, ne figure pas du tout sur son itinéraire. Quand Muriel comprendra les véritables intentions d'Alex, qui s'est converti à l'islam et radicalisé au cours des derniers mois, elle tentera de trouver le moyen de l'en dissuader. Le traitement d'une telle histoire peut facilement être encombré de pièges en tous genres, mais le cinéaste, aidé de sa scénariste Léa Mysius (Ava), offre ici un film aussi prenant que délicat. «Je me suis mise dans la peau d'une femme qui essaie de comprendre sans juger ce qui arrive à son petit-fils. Il y a beaucoup de compassion dans ce personnage, une compassion très shakespearienne», a déclaré hier Catherine Deneuve au cours d'une conférence de presse. Un désir brûlant de sacrifice De son côté, André Téchiné a visé l'authenticité en reprenant les véritables paroles de jeunes radicalisés, respectant ainsi le langage qu'ils utilisent pour nourrir leur doctrine. «Je ne suis pas un sociologue, mais il me semble que tout ce mouvement coïncide avec l'arrivée des réseaux sociaux, vers 2005», constate-t-il. «Les paroles des radicalisés traduisent un désir brûlant de sacrifice. La politique n'a alors aucune autonomie, car la spiritualité de ces jeunes se colle au militaire. La religion devient leur seule raison de vivre, leur unique passion et leur raison de mourir.» Le cinéaste trouvait aussi important qu'un regard soit posé sur cette histoire par un personnage issu d'une génération plus ancienne, comme un champ-contrechamp entre une femme très terrienne et cette parole dangereuse et violente. «On n'est pas très tolérant à 20 ans, a lancé Catherine Deneuve. On le devient avec le temps, avec l'âge, grâce à la façon avec laquelle on regarde la vie autour de soi. Et puis, cette grand-mère est assez maternelle avec ce petit-fils très en colère, dont la mère est morte et dont le père vit au loin. Alors oui, on devient plus tolérant en vieillissant, mais je reste quand même très intolérante sur certains points!»

Agrandir L'adieu à la nuit Photo fournie par Curiosa Films

L'adieu à la nuit prendra l'affiche en avril en France. Aucune sortie n'est encore prévue au Québec. Un très bel accueil critique pour Denis Côté Dans le tableau des étoiles du journal spécialisé Screen, où des critiques internationaux évaluent les films de la compétition, Répertoire des villes disparues se classe en troisième position avec une cote de 2,7, tout juste derrière les deux leaders, Öndög et Dieu existe, son nom est Petrunya, dont la cote est de 2,8. Denis Côté est lui-même surpris par cet accueil critique, d'autant que la réaction du public lors de la projection officielle, plutôt polie, ne laissait guère présager un tel engouement. De surcroît, la presse dite de référence (Variety, Hollywood Reporter, Screen, etc.) soutient favorablement le film, à divers degrés d'enthousiasme. «La preuve que le film a plu est que personne n'a annulé d'entrevue aujourd'hui et on en ajoute même à mon programme demain!», s'est étonné le cinéaste, hier matin, alors qu'il entreprenait à 10 h 30 une série d'entrevues avec des journalistes internationaux, qui dureraient jusqu'en début de soirée.

Agrandir Répertoire des villes disparues Photo tirée d'une vidéo