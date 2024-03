Le film d’animation Un trou dans la poitrine (A Crab In The Pool), écrit et réalisé par Jean-Sébastien Hamel et Alexandra Myotte, a remporté lundi le prix du public au festival South by Southwest à Austin, au Texas.

« On est sur un nuage, a réagi Jean-Sébastien Hamel, qui forme un couple avec Alexandra Myotte. On a appris la nouvelle deux jours après notre retour du Texas, parce qu’ils devaient comptabiliser les votes du public », nous a-t-il confié lors d’un entretien téléphonique.

Le film d’une durée de 11 minutes met en scène une adolescente, Zoé, et son petit frère, Théo, qui habitent une banlieue défavorisée du Québec.

« Les deux jeunes vivent un drame commun, mais ils vont le vivre de manière différente, précise Jean-Sébastien Hamel. Elle broie du noir, tandis que son frère se réfugie dans un monde imaginaire plus joyeux, mais les deux sont déconnectés l’un de l’autre. Au fil du temps, ils vont se rapprocher. »

L'auteur et réalisateur confie avoir été bouleversé par le film Portrait de la jeune fille en feu, de Céline Sciamma, qui faisait le récit d’un amour impossible entre deux femmes. Il s’en est d’ailleurs inspiré pour l’écriture du film, qui décrit un drame inévitable, mais à la suite duquel les deux personnages vont s’épauler pour avancer.

PHOTO FOURNIE PAR JEAN-SÉBASTIEN HAMEL Les auteurs et réalisateurs d’Un trou dans la poitrine, Jean-Sébastien Hamel et Alexandra Myotte

Le film court réalisé en 2023, qui a déjà remporté une quinzaine de prix au Québec (dont le prix du meilleur court métrage à Cinemania) et à l’international, s’est qualifié pour la liste longue des Oscars de l’an prochain.

Le dernier film du tandem Hamel-Myotte, Pas de titre (2021), avait lui aussi remporté plusieurs prix, dont celui du Meilleur court métrage canadien au Edmonton International Film Festival (EIFF) 2021, en plus d’être nommé pour le prix IRIS 2022 du Meilleur court métrage d’animation.