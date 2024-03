Faste 42e édition pour le FIFA

Un total de 10 jours de festival, 164 films, de près de 50 pays, dont plus de la moitié sont réalisés ou coréalisés par des femmes : cette 42e édition du Festival international des films sur l’art sera faste, plurielle et frondeuse. « Le FIFA, plus que jamais, fait place aux voix féminines, aux pensées en marge, aux esprits frondeurs », se félicite son directeur général et artistique Philippe U. del Drago. Voici six moments phares à ne pas manquer.