(Paris) L’actrice française Judith Godrèche, qui a porté plainte pour viols sur mineure contre les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doillon, a demandé jeudi la création d’une commission d’enquête parlementaire sur le droit du travail dans le monde du cinéma et « les risques pour les femmes et les enfants ».

Agence France-Presse

« Sur qui doit-on compter pour s’assurer que dorénavant aucun enfant ne sera victime de violence sexuelle ou morale sur un plateau ou lors d’un casting ? », a lancé la réalisatrice lors d’une audition devant la délégation aux droits des enfants de l’Assemblée nationale.

« Allons-nous garder le silence ? Moi, je compte sur vous, je compte sur vous pour protéger les enfants, ne plus les livrer au cinéma sans aucune protection », a-t-elle ajouté. « Ce sont les mêmes systèmes que ceux de l’éducation, de la médecine, de l’édition, du sport par exemple, pour lequel vous avez ordonné une commission d’enquête. »

« Il faut absolument que dans tous les tournages qui impliquent un mineur, il y ait une référente harcèlement qui ne soit pas sous la responsabilité de la production, qui soit indépendante », a-t-elle ajouté. Il serait également « important d’imposer qu’il y ait une tierce personne en permanence » dans la pièce où se trouve le directeur de casting et de rendre obligatoire la présence de coordinateurs d’« intimité ».

L’actrice avait déjà demandé la création d’une telle commission d’enquête fin février lors d’une audition au Sénat.

Jeudi, le groupe socialiste au Sénat a donné corps à cette requête, en demandant la création « en urgence » d’une commission d’enquête parlementaire sur les violences sexuelles et sexistes dans le cinéma.

« Ce travail permettra de proposer les voies et moyens afin de lutter contre les violences sexuelles et sexistes, de mettre fin à un système destructeur, en particulier pour les artistes femmes et enfants, et de mieux les protéger et accompagner », a écrit le président du groupe socialiste Patrick Kanner, dans un courrier adressé au président du Sénat Gérard Larcher, consulté par l’AFP.

À 51 ans, Judith Godrèche est devenue un fer de lance du mouvement #metoo en France après avoir porté plainte début février contre les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doillon pour des violences sexuelles et physiques qui remonteraient à son adolescence.

Une enquête préliminaire a été ouverte à Paris sur ces accusations de viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, viol, violences par concubin, et agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité.

Les deux réalisateurs ont réfuté par la voix de leurs avocats respectifs les accusations lancées contre eux.