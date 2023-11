Box-office nord-américain Hunger Games en tête, suivi par Napoléon

(Los Angeles) The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, préquel de la saga du même nom, est resté en tête du box-office pour son deuxième week-end dans les salles nord-américaines, repoussant l’invasion du nouveau film de Ridley Scott Napoléon.