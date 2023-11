Quoi voir cette semaine ? Voici nos critiques des derniers films sortis en salle ou sur une plateforme.

Priscilla : Elvis, cœur de pygmalion

« L’adaptation par Sofia Coppola de la biographie de Priscilla Presley, Elvis and Me, parue en 1985, est une œuvre subtile et intimiste sur l’émancipation d’une femme sous le joug d’un pygmalion depuis l’adolescence », écrit notre chroniqueur Marc Cassivi.