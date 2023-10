À chaque nouvelle édition du Festival du nouveau cinéma (FNC), les cinéphiles vivent le même heureux problème. Il y a tant de choses à voir et si peu de temps pour le faire. Tour d’horizon afin de profiter pleinement de l’évènement qui débute ce mercredi et se poursuit jusqu’au 15 octobre.

Martin gignac collaboration spéciale

Les films prestigieux

Quelques-uns des meilleurs films de l’année sont attendus au FNC. C’est le cas d’Anatomie d’une chute de Justine Triet, le fascinant procès d’une mère accusée de meurtre, qui a obtenu la prestigieuse Palme d’or au dernier Festival de Cannes. Tout aussi mémorable est The Zone of Interest de Jonathan Glazer, Grand Prix à Cannes, qui arrive à révolutionner le film sur l’Holocauste en utilisant toutes les ressources de son art. Sofia Coppola offre avec Priscilla un film biographique sur la femme d’Elvis Presley, Todd Haynes convie Natalie Portman et Julianne Moore dans le glaçant récit bergmanien May December. Sans oublier Trân Anh Hùng, qui ouvre le festival ce mercredi soir avec le succulent La passion de Dodin Bouffant.

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL DU NOUVEAU CINÉMA Sophie Nélisse dans Irena’s Vow

Le Québec en vedette

Le Québec a le vent dans les voiles avec le dévoilement des nouvelles créations de Louise Archambault (Irena’s Vow), Richard Desjardins (Chip Chip), Chloé Leriche (Soleils Atikamekw) et Robert Morin (Le festin boréal). On ne voudra surtout pas manquer Les jours heureux de Chloé Robichaud, où Sophie Desmarais brille en chef d’orchestre, et Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, le mordant premier long métrage d’Ariane Louis-Seize qui a reçu le Prix de la meilleure réalisation de la section Venice Days de la Mostra et qui s’amuse à jouer avec les genres. Les spectateurs qui choisissent un film en fonction de leur titre ne pourront résister à L’ouragan fuck you tabarnak ! d’Ara Ball, qui adapte en long format son ovni punk culte.

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL DU NOUVEAU CINÉMA Fury Road

Les évènements à ne pas manquer

C’est un rêve devenu réalité que de passer la nuit avec les quatre films de Mad Max – dont Fury Road en noir et blanc – dans le magnifique Cinéma Impérial (7 octobre). Le FNC souligne le 50e anniversaire de la mort de Bruce Lee avec le volet Bruceploitation qui comprend de nombreux films, dont le mythique Enter the Dragon. Tout le mois d’octobre, la comédienne Larissa Corriveau propose à la Cinémathèque québécoise l’installation Les voix humaines qui permet d’entrer dans la mémoire de l’actrice Monique Miller. Sans oublier le concert gratuit le 5 octobre du groupe Flore Laurentienne dans le cadre de la soirée Soleils Atikamekw.

PHOTO PATRICIA DE MELO MOREIRA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Aki Kaurismaki à Cannes, en mai dernier

Les grands cinéastes

Il sera possible de découvrir les derniers opus des grands maîtres du septième art, dont ceux de Nanni Moretti (Vers un avenir radieux), Hirokazu Kore-eda (Monster), Nuri Bilge Ceylan (Les herbes sèches), Hong Sang-soo (In Our Day), Marco Bellocchio (Kidnapped), Amat Escalante (Perdidos en la noche) ou Ryûsuke Hamaguchi (Evil Does Not Exist). Et il ne faudra pas passer à côté de deux joyaux inestimables. Avec Les feuilles mortes, Aki Kaurismäki sort de sa retraite en offrant un conte doux-amer aussi enveloppant que réconfortant. Puis Wim Wenders signe avec Perfect Days sa première fiction satisfaisante depuis des lustres, déambulant dans un Tokyo poétique qui berce le cœur et l’âme.

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL DU NOUVEAU CINÉMA Retratos Fantasmas

Les découvertes

Il n’y a rien de mieux en festival que de faire des découvertes en choisissant un film au hasard. On peut ainsi tomber sur des perles comme La chimera, d’Alice Rohrwacher, l’incroyable odyssée d’un Orphée pilleur de tombes, ou Music, d’Angela Schanelec, une relecture hors norme du mythe d’Œdipe où l’on retrouve Aliocha Schneider. Kleber Mendonca Filo signe une lettre d’amour aux salles de cinéma avec son vibrant documentaire Retratos Fantasmas, Shin'ya Tsukamoto filme les conséquences de la Seconde Guerre mondiale sur son douloureux Shadow of Fire, l’atmosphérique Here, de Bas Devos, rappelle la nécessité de créer des liens et Cristi Puiu interroge la condition humaine avec son colossal MMXX.

PHOTO ZOULERAH NORDDINE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Catherine Breillat

Les rencontres

Les invités prestigieux sont toujours nombreux au FNC. Le 8 octobre, on pourra assister à une discussion croisée entre Atom Egoyan (Seven Veils) et Chloé Robichaud (Les jours heureux), qui parleront notamment de musique classique. Des classes de maître avec les cinéastes Bertrand Bonello (La bête) et Catherine Breillat (L’été dernier) sont également organisées les 12 et 14 octobre prochains afin de plonger dans leur processus créatif. Une soirée spéciale se tiendra le 12 octobre autour du film The Old Oak. La présentation du plus récent long métrage de Ken Loach, qui aborde l’arrivée de réfugiés syriens en Angleterre, sera suivie de témoignages de Montréalais ayant vécu l’exil.

Le Festival du nouveau cinéma se déroule du 4 au 15 octobre.