Les Backstreet Boys, NSYNC, New Kids on the Block et 98 Degrees seront réunis… dans un documentaire. Un film revenant sur l’époque où les boys band trônaient au sommet des palmarès est en préparation chez Paramount+, ont révélé des médias américains, dont The Rolling Stone.

Sans titre officiel pour le moment, le projet sera réalisé par Tamra Davis (Billy Madison) et produit par Johnny Wright, qui a été l’impresario de nombreuses vedettes de la pop des années 1990 et 2000, dont Britney Spears, les Backstreet Boys et NSYNC.

Le documentaire, dont la date de sortie n’a pas été dévoilée, comprendra de nouvelles entrevues avec les membres des groupes de même que des images d’archives de concert et d’interviews.

Cette annonce arrive quelques jours après la sortie d’une première chanson en 20 ans pour le groupe NSYNC et du début d’une nouvelle tournée aux États-Unis pour 98 Degrees.

De passage à Montréal la semaine dernière pour faire la promotion de l’émission qu’il anime, The Fashion Hero : A New Kind of Beautiful, AJ McLean des Basckstreet Boys a également indiqué à La Presse que le groupe comptait travailler sur un nouvel album après une « pause bien méritée ».