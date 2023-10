(Los Angeles) Le film pour la jeunesse La Pat’Patrouille a bondi en tête du box-office nord-américain pour son premier week-end après sa sortie, avec 23 millions de dollars de recettes, devant le film d’horreur Saw X, selon les chiffres publiés dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Agence France-Presse

« C’est un excellent début » pour La Pat’Patrouille : la super patrouille le film, a souligné l’expert David Gross. « Même s’il ne boxe pas dans la catégorie des mastodontes Disney, Pixar ou Illumination », ce film des studios Paramount affiche un budget bien plus modeste et devrait donc connaître un destin profitable, selon l’analyste.

Dans ce film d’animation, l’acteur et humoriste américain Chris Rock et l’ancienne championne de tennis Serena Williams prêtent leurs voix à des personnages de chiens dotés de super pouvoirs. Dans cette nouvelle aventure inspirée du dessin animé à succès, la Super Patrouille se lance aux trousses de super-vilains, qu’elle cherche à arrêter pour sauver Aventureville, sur laquelle s’est écrasée sur météorite magique.

Pour son week-end de sortie (vendredi à dimanche), le film Saw X a lui vendu pour 18 millions de dollars de billets, une performance tranchante pour un long métrage qui a coûté 13 millions de dollars. Dans ce nouveau volet de la saga Saw, le célèbre et mystérieux tueur en série, malade d’un cancer, se venge d’une escroquerie en mettant sur pied un ingénieux et machiavélique jeu.

Le film The Creator, qui se passe dans un monde où les humains sont en guerre contre une intelligence artificielle, prend lui la troisième place (14 millions) alors que le film d’épouvante The Nun II n’est plus en odeur de sainteté auprès du public, chutant à la 4e place après avoir dominé le box-office le week-end précédent.

Voici le reste du top 10 :

5. The Blind (4,1 millions)

6. A Haunting in Venice (3,8 millions)

7. Dumb Money (3,5 millions)

8. Equalizer 3 (2,7 millions)

9. Expend4bles (2,5 millions)

10. Barbie (1,4 million)