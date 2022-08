Le cinéaste Gerald Potterton, figure importante du cinéma d’animation de l’ONF, s’est éteint à l’âge de 91 ans.

La Presse Canadienne

L’Office national du film du Canada (ONF) a indiqué qu’il était décédé mardi dans la soirée à l’hôpital Brome-Missisquoi-Perkins, à Cowansville. L’organisation a dit avoir appris avec une profonde tristesse la mort d’un « bâtisseur » et d’un « artiste exceptionnel ».

Originaire de Londres, il a immigré au Canada en 1954 pour travailler aux côtés de pionniers de l’animation à l’ONF. Deux de ses courts métrages, Ma carrière financière (1962) et Caprice de Noël, un film de 1963 qu’il a coréalisé avec Norman McLaren, Jeff Hale et Grant Munro, ont été mis en nomination aux Oscars.

Plus tard dans sa carrière, il a fondé au Canada Potterton Productions, obtenant au sein de cette société indépendante une troisième nomination aux Oscars pour le court métrage d’animation adapté du conte d’Oscar Wilde The Selfish Giant (1972).

L’ONF a souligné que Gerald Potterton a fait sa marque également dans la comédie en prises de vues réelles avec La course (1963) et le film sans paroles maintes fois primé The Railrodder (1965), qui avait à l’affiche le grand Buster Keaton dans l’un de ses derniers rôles au cinéma.

De retour au Royaume-Uni, il a travaillé au long métrage d’animation sur les Beatles Yellow Submarine (1968). Il a ensuite collaboré avec Harold Pinter à une émission spéciale de la NBC, Pinter People, fruit d’une longue collaboration avec l’acteur Donald Pleasence.

En 1981, il a réalisé pour Columbia Pictures le film devenu culte Heavy Metal, appuyé par une bande sonore faite de hard rock et de new wave.

En 2020, il a écrit et illustré un récit pour enfants sur Joseph-Armand Bombardier, L’homme des neiges, publié aux Éditions Québec Amérique.

« Gerald est venu au Canada et à l’ONF pour faire partie d’une nouvelle vague de conteurs irrévérencieux et novateurs, et chacun de ses projets débordait d’intelligence et de créativité. Il était aussi un bâtisseur qui a contribué, avec Potterton Productions, à jeter les bases de l’actuelle industrie de l’animation canadienne indépendante », a fait valoir dans un communiqué Claude Joli-Cœur, commissaire du gouvernement à la cinématographie et président de l’ONF.