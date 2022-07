Après le triomphe d’Audrey est revenue, Guillaume Lambert pourrait de nouveau goûter au succès en 2022 avec son deuxième long métrage, Niagara, qui sortira en salle en septembre et dont La Presse diffuse la bande-annonce en primeur. « C’est probablement le plus beau moment de toute ma vie », indique l’acteur, auteur et réalisateur à propos de la sortie de son film.

Delphine Belzile La Presse

Niagara raconte l’histoire de trois frères dans la cinquantaine qui se retrouvent après la mort de leur père, décédé en complétant le Ice Bucket Challenge. Très populaire en 2014, ce défi consistait à se verser un seau d’eau glacée sur la tête pour sensibiliser les gens à la sclérose latérale amyotrophique.

Le film découle d’un fait divers portant sur ce défi lorsque des participants en sont morts le cou brisé par une chaudière trop lourde. « Je trouve qu’il y a énormément de tragédie grecque dans l’infiniment banal », note Guillaume Lambert.

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION François Pérusse, Éric Bernier et Guy Jodoin dans Niagara

Mettant en vedette François Pérusse, Éric Bernier et Guy Jodoin, le film rend hommage aux familles en quête de sens, indique le réalisateur. Le mot « Niagara » se traduit comme « le tonnerre des eaux » en langue autochtone. « Je trouve que ça représente la vie qui malgré tout fait son chemin, affirme Guillaume Lambert. Le film a pris tout son sens durant la pandémie. »

L’idée du film est née il y a quatre ans. Le résultat final navigue entre la comédie et le drame, à l’image de Marriage Story, de Noah Baumbach.

De tous mes projets, c’est là où j’ai eu la plus grande liberté artistique. C’est une aventure extraordinaire de pouvoir le mener à terme. Guillaume Lambert

D’après le réalisateur et scénariste, une anecdote marquante découle de chaque « micro-pixel » du long métrage.

Un tournage rassembleur

Aussi surprenante que séduisante, la distribution de Niagara réunit de nombreux artistes québécois, dont Véronic DiCaire, Katherine Levac, Marcel Sabourin et Marie Eykel.

Tourné à l’été 2021, le film rassemble des acteurs qui, en pleine pandémie, avaient cessé leurs activités. Pour la plupart d’entre eux, Niagara s’avérait le premier projet post-confinement. Les acteurs étaient disponibles, mais surtout enthousiastes de pouvoir enfin se réunir, raconte Guillaume Lambert.

Niagara est une « création collective », une « courtepointe » qui rassemble les talents de chacun. « Moi, je suis seulement le chef d’orchestre ! », s’exclame Guillaume Lambert.

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Guillaume Lambert sur le plateau de tournage de Niagara

Le film prendra l’affiche au terme d’une saison estivale riche en sorties québécoises. On pense notamment à Babysitter, Arsenault & fils, Lignes de fuite (en salle le 6 juillet), Confessions (20 juillet) et Arlette (5 août). Après l’annonce des Films Séville, qui cesseront la distribution en salle, Guillaume Lambert appelle les gens à soutenir le cinéma d’ici. « Évidemment, on a peur que le cinéma québécois soit moins diffusé en salle. J’espère que le monde va venir voir [mon film]. J’y crois, au cinéma en salle. »

De nouveaux projets

Depuis Les scènes fortuites, sorti en 2018, et Niagara, tourné l’été dernier, Guillaume Lambert a attrapé le virus de la réalisation. « Ce n’était pas mon dernier film », assure celui qu’on a pu voir dans Like-moi. Le touche-à-tout souhaite toutefois continuer ses projets de scénarisation tout en conservant sa carrière d’acteur.

Je choisis mes projets en fonction de la liberté que je peux y trouver. J’ai besoin de jouer au réalisateur, j’ai besoin de jouer à l’auteur et à l’acteur. Guillaume Lambert

Niagara sort au cœur d’une belle période pour Guillaume Lambert. Audrey est revenue, série qu’il a coécrite avec Florence Longpré, a reçu 13 sélections la semaine dernière aux prix Gémeaux. La série a également récolté deux prix au Festival Canneséries plus tôt cette année.

Le réalisateur de Niagara se dit maintenant prêt à se lancer dans de nouveaux projets. Il souhaite prendre l’été pour songer à des idées de scénario, mais attend toutefois la sortie de Niagara avant de plonger dans quoi que ce soit.

Distribué par Entract Films, Niagara prendra l’affiche le 16 septembre au Québec. Le film sera ensuite offert sur Club illico.