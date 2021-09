PHOTO JOEL C RYAN, ASSOCIATED PRESS

Notre envoyé spécial à Venise fait un compte rendu des dernières nouvelles de la Mostra.

Marc-André Lussier La Presse

Pas de critères particuliers, dit Bong Joon-ho

Sous la présidence du cinéaste sud-coréen Bong Joon-ho, lauréat en 2019 de pratiquement tous les prix grâce à son film Parasite, le jury de la compétition vénitienne est majoritairement féminin. Les actrices Sarah Gadon, Virginie Efira et Cynthia Erivo, ainsi que la cinéaste Chloé Zhao, auront la tâche d’élaborer le palmarès, en compagnie des cinéastes Alexander Nanau et Saverio Constanzo. « Nous n’aurons pas de critères particuliers, a révélé Bong Joon-ho. Ça viendra tout seul en voyant les films et en respectant les opinions des uns et des autres. Nous sommes prêts à discuter ! »

Chloé Zhao, émue d’être enfin à Venise !

PHOTO MIGUEL MEDINA, AGENCE FRANCE-PRESSE Chloé Zhao a posé pour les photographes à son arrivée à une conférence de presse organisée pour la journée d’ouverture.

Lors d’une conférence de presse organisée pour souligner l’ouverture du festival, les membres du jury international étaient assis au premier rang, mais, cette conférence n’étant pas uniquement consacrée à eux, ils n’ont pas été invités à prendre la parole. Chloé Zhao, à qui Nomadland a valu le Lion d’or l’an dernier et quelques Oscars ensuite, a tout de même pu faire part de son impression d’être enfin sur place, contrairement à l’an dernier où, à l’instar de plusieurs artisans américains, tout voyage était impossible à envisager. « Je suis honorée qu’on m’ait demandé de faire partie de ce jury. L’émotion que je ressens est d’autant plus grande que je ne pouvais pas être là pour accompagner Nomadland en 2020. »

Des règles strictes

PHOTO DOMENICO STINELLIS, ASSOCIATED PRESS En cette période pandémique, un mur a même été installé face au tapis rouge afin de tenir les spectateurs plus à distance…

Un peu comme l’a fait le Festival de Cannes, la Mostra de Venise se déroule dans des conditions à peu près normales, même si, bien sûr, la pandémie force les autorités à revoir leurs règlements. Ainsi, les festivaliers doivent obligatoirement montrer la preuve d’une double vaccination avant d’entrer dans les salles, ou, à tout le moins, la preuve d’un résultat de test de dépistage de la COVID-19 négatif. L’accès est réduit de moitié dans toutes les enceintes, de manière qu’une distance d’un siège puisse séparer les spectateurs, lesquels doivent aussi porter leur masque en permanence pendant les projections. Pour assister aux séances qui leur sont destinées, de même que pour les conférences de presse, les journalistes doivent par ailleurs réserver leur place trois jours à l’avance. Les billets s’envolent parfois en quelques minutes à peine.