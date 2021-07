(Toronto) Téléfilm Canada s’allie à d’autres organisations, comme le Festival du nouveau cinéma (FNC) à Montréal, pour un nouveau projet de numérisation des joyaux du cinéma.

David Friend La Presse Canadienne

Ce projet vise à numériser les « films importants de l’écosystème des longs métrages canadiens » afin de les rendre plus accessibles sur les plateformes de visionnement sur demande, mais aussi sur grand écran, ici et à l’étranger, indique Téléfilm dans un communiqué. L’agence fédérale affirme que chaque titre jouira d’une sortie en salles et sera éventuellement mis à la disposition des plateformes de visionnement sur demande.

Plus de 10 films canadiens — fictions, documentaires et courts métrages, en anglais et en français — seront choisis par les partenaires de Téléfilm dans ce projet : le FNC, le Festival Hot Docs, l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision et le Festival international du film de Toronto (TIFF). Les films choisis seront numérisés selon une norme « haute définition » de l’industrie, adaptée aux projections en salles et prête pour les plateformes de visionnement sur demande (VSD).

Pour la première année de ce projet, le FNC a opté pour La moitié gauche du frigo (2000), premier long métrage de Philippe Falardeau, « pseudo-documentaire » sur un ingénieur québécois au chômage qui accepte d’être le sujet du film de son coloc, et À l’ouest de Pluton (2008), de Myriam Verreault et Henry Bernadet, qui suit en fiction une dizaine d’adolescents de banlieue.

PHOTO FOURNIE PAR LES FILMS SÉVILLE À l’ouest de Pluton de Myriam Verreault et Henry Bernadet

La directrice de Téléfilm, Francesca Accinelli, a expliqué que l’initiative avait vu le jour à la fin de 2020 après avoir discuté avec des cinéastes canadiens du nombre de films moins commerciaux, mais marquants qui « commençaient à disparaître » du paysage culturel à l’ère du numérique.

De nombreux films canadiens plus anciens n’ont jamais été transférés sur un support numérique approprié : ils dorment parfois encore sous forme de cassettes vidéo des années 1980 et 1990, ou bien ils ont été transférés sur un support numérique de « définition standard », une norme qui est en deçà des attentes des géants du VSD comme Netflix.

Mme Accinelli explique que dans certains cas, des films qui avaient connu un beau succès sur le circuit des festivals n’ont pas été vus à la télévision depuis des décennies. Selon elle, plusieurs de ces grands films présentent par ailleurs des voix qui sont sous-représentées au cinéma, notamment celles des réalisatrices, des Autochtones ou d’autres groupes minoritaires.

Les autres films qui auront droit à une numérisation seront annoncés au fur et à mesure qu’ils auront été sélectionnés par les partenaires du projet de Téléfilm.