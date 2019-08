Une troisième bande-annonce a été dévoilée mercredi pour Ad Astra, film de science-fiction dans lequel Roy McBride, joué par Brad Pitt, voyage aux confins du système solaire pour y retrouver son père, incarné par Tommy Lee Jones.

La Presse

Liv Tyler, Ruth Negga, Donald Sutherland, Jamie Kennedy, John Finn et Kimberly Elise seront aussi de la partie.

PHOTO GRANT POLLARD, ARCHIVES INVISION/AP Liv Tyler

James Gray (The Immigrant, The Lost City of Z) a réalisé et produit le long métrage. Il co-signe le scénario en compagnie d'Ethan Gross.

Ad Astra sera en salles le 20 septembre prochain.