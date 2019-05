Jean Beaudin s'éteint

La Presse a appris la mort de Jean Beaudin, survenue dimanche. Le célèbre cinéaste a fait sa marque en réalisant quelques films phares du cinéma québécois, notamment J.A. Martin photographe, qui a valu un prix d'interprétation à Monique Mercure au Festival de Cannes, Cordelia, Le matou et Being at Home with Claude.

Le réalisateur du Matou et des Filles de Caleb, s'est éteint à l'âge de 80 ans.

Scénariste, monteur, producteur et réalisateur, Jean Beaudin multipliait les talents. Fait chevalier de l'Ordre national du Québec en 2016 est lauréat du prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle l'année suivante, M. Beaudin a assurément marqué la scène artistique du Québec durant un demi-siècle de carrière.

« C'est formidable de voir que l'ensemble de ce que j'ai fait pendant près de 50 ans est reconnu, avait-il alors déclaré lors d'un entretien accordé à La Presse. Ça ne peut pas être plus agréable. Mais je me dis quand même que si on me remet ces deux distinctions à 10 mois d'intervalle, c'est sans doute parce que je suis bien vieux ! »

Il avait alors confié qu'il se consacrait à l'écriture d'un scénario inspiré par les dernières années vécues avec sa compagne Domini Blythe, après une jachère de plus de 10 ans de tournage.

« Le titre de travail est Quand les mots perdent la parole, avait-il dit. J'espère vraiment pouvoir le tourner. »

Une illustre carrière

Jean Beaudin est le deuxième cinéaste québécois ayant réalisé une oeuvre primée au Festival de Cannes. C'était en 1977 pour son premier grand long métrage J. A. Martin photographe, qui s'est valu le prix oecuménique alors que la vedette féminine, Monique Mercure avait remporté le prix d'interprétation. Sa florissante carrière s'est poursuivie avec Cordélia, Mario, Le matou et Being at Home with Claude. Son oeuvre la plus marquante dans la culture populaire québécoise restera assurément la télésérie mythique Les filles de Caleb, inspirée du roman d'Arlette Cousture.

> Lire le grand portrait réalisé par La Presse en 2017 : https://www.lapresse.ca/cinema/cinema-quebecois/entrevues/201703/15/01-5078937-jean-beaudin-en-quete-dun-ultime-film.php

> Visionnez J. A. Martin photographe sur le site de l'ONF : https://www.onf.ca/film/j_a_martin_photographe/