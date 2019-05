 La SODEC annonce son soutien à neuf longs métrages 

Le film Guide de la famille parfaite sera une comédie scénarisée par Louis Morissette (photo), Jean-François Léger et François Avard, dont Ricardo Trogi signera la réalisation.

Marc-André Lussier

La Presse La Presse Suivre @malussier À la suite du dépôt du 16 janvier dernier, la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) a dévoilé ce matin les neuf projets de longs métrages de fiction qu'elle soutiendra.

Parmi les films dont les devis se situent à 2,5 millions de dollars ou plus, on retrouve Guide de la famille parfaite, une comédie scénarisée par Louis Morissette, Jean-François Léger et François Avard, dont Ricardo Trogi signera la réalisation. Luc Picard offrira aussi un nouvel opus à titre de réalisateur en proposant Gallant : confession d'un tueur à gages, un drame policier dont le scénario est écrit par Sylvain Guy.

Agrandir Sébastien Pilote PHOTO TIJANA MARTIN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE

Après La disparition des lucioles, Sébastien Pilote s'attaquera à une nouvelle adaptation de Maria Chapdelaine. Le célèbre roman de Louis Hémon a déjà été porté à l'écran en France par Julien Duvivier en 1934, et au Québec par Gilles Carle en 1983. De son côté, François Bouvier (La Bolduc) plonge de nouveau dans le passé avec La cordonnière. Ce mélodrame, également scénarisé par Sylvain Guy, se déroule au milieu du 19e siècle et relate le parcours de la fondatrice de la cordonnerie qui sera à l'origine de la fortune des Dufresne (connus grâce au château qui porte leur nom dans Hochelaga-Maisonneuve). Par ailleurs, L'ïle-aux-Paons est une fable écologiste à l'humour noir, que signera Julien Knafo, pour qui il s'agira d'une première réalisation en solo, dix ans après avoir coréalisé Lucidité passagère. Sara Mishara et Ivan Grbovic ont écrit le scénario d'un film intitulé Les oiseaux ivres, lequel, dit-on, pose un regard « inspiré et moderne sur les relations complexes entre exploitants et exploités ».

Agrandir Tracey Deer PHOTO ARCHIVES ERIC MYRE POUR MOHAWK GIRLS